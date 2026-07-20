Luto total en el fútbol mundial: murió el mítico Kevin Keegan, leyenda de Inglaterra

El fútbol internacional se vistió de luto este lunes tras confirmarse la muerte de Kevin Keegan, uno de los jugadores más trascendentales de la historia de Inglaterra y doble ganador del Balón de Oro. El icónico exdelantero y director técnico falleció a los 75 años en su país natal, rodeado por su esposa y sus hijas, luego de haber sido diagnosticado con cáncer a comienzos de este año.

Murió Kevin Keegan

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Apodado cariñosamente como el "Super Ratón" debido a su implacable despliegue físico pese a su contextura, Kevin Keegan dejó una marca imborrable en gracias a su regate y un juego aéreo que desafiaba a los defensores más altos de Europa. Su irrupción a comienzos de la década del 70 revolucionó por completo la dinámica del ataque en la liga inglesa.

Su época más gloriosa a nivel de clubes la vivió con la camiseta del Liverpool, institución en la cual disputó 323 partidos oficiales y convirtió la redonda cifra de 100 goles. En Anfield se transformó en el héroe absoluto de la tribuna al conquistar tres ligas locales, una Copa de Europa en 1977 y dos Copas de la UEFA, marcando una era dorada e inolvidable para el club de los Reds.

Murió Kevin Keegan

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Tras tocar el cielo con las manos en Gran Bretaña, el atacante armó las valijas con destino al Hamburgo de Alemania, donde alcanzó la cúspide de su reconocimiento individual en el viejo continente. Defendiendo los colores del conjunto germano, se alzó de manera consecutiva con el Balón de Oro en las ediciones de 1978 y 1979, un hito que muy pocos futbolistas lograron replicar en la historia de este deporte.

Con la Selección de Inglaterra, el legendario número 7 disputó un total de 63 encuentros internacionales, portando la cinta de capitán en 31 ocasiones, y participó del Mundial de España 1982. Tras colgar los botines, continuó ligado a la línea de cal con una destacada trayectoria como entrenador, comandando al propio seleccionado inglés, al Newcastle United y al Manchester City.

LT.