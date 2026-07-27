Arrancó el Torneo Clausura 2026: Resultados y el resumen completo de la primera fecha del fútbol argentino

El arranque del Torneo Clausura 2026 dejó marcada la intensidad con la que se vive la Liga Profesional desde su primera fecha, donde varios equipos comenzaron a sumar de a tres para perfilarse en la parte alta de las tablas de sus zonas.

Uno de los golpe más resonante de la jornada inaugural se dio en el estadio Monumenal , donde River Plate cayó por 1-0 ante Barracas Central gracias al tanto convertido por Gonzalo Morales, un resultado que complicó el debut del Millonario ante su gente. San Lorenzo fue otro de los grandes que no tuvo el debut esperado. El Ciclón perdió 1-0 como visitante ante Lanús.

En contrapartida, Racing si tuvo un buen comienzo y venció 2-1 a Gimnasia de La Plata en Avellaneda. Además, otros animadores como el campeón defensor Belgrano, Argentinos Juniors y Newell's Old Boys impusieron condiciones en sus respectivos compromisos para arrancar con el pie derecho.

Boca Juniors, por su parte, cerró la fecha número 1 con una dolorosa derrota en el estadio de Deportivo Riestra registrando su primera caída ante el Malevo. 3-0 caía en el entretiempo, resultado que se mantuvo hasta el final, en el debut "liguero" del Vasco.

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Belgrano 2 - Rosario Central 1

Belgrano coronó su consagración en el Torneo Apertura con una victoria agónica por 2-1 frente a Rosario Central en Alberdi, en el arranque de la Zona B del Clausura 2026. Tras recibir el pasillo de honor de su rival, el Pirata se puso arriba con un tanto de Nicolás "Uvita" Fernández, aunque Julián Fernández lo empató transitoriamente para el Canalla tras la revisión del VAR. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro, Francisco González Metilli marcó un golazo para dejar los tres puntos en casa.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Racing el martes 28 de julio a las 21:15, mientras que Belgrano visitará a Tigre el miércoles 5 de agosto a la misma hora.

Sarmiento de Junín 2- Argentinos Juniors 3

Argentinos Juniors arrancó el Clausura 2026 con un triunfazo agónico por 3-2 en su visita a Sarmiento por la Zona B. Tras un primer tiempo en el que el Verde se puso arriba con un tanto de Junior Marabel, el complemento desató la locura: el Bicho lo dio vuelta gracias a Alan Lescano y Sebastián Prieto, Renzo Orihuela lo empató de cabeza para los locales y, sobre la hora, Diego Porcel —quien terminó expulsado por festejar sacándose la camiseta— sentenció la victoria para los de Nicolás Diez.

En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Banfield el martes 28 de julio a las 19:00, mientras que Argentinos recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el miércoles 29 a las 21:15.

Defensa y Justicia 1 - Aldosivi 1

Defensa y Justicia empató 1-1 ante Aldosivi en Florencio Varela por el arranque del Torneo Clausura. El Tiburón, que venía de dar el golpe al eliminar a River de la Copa Argentina, abrió el marcador tras una jugada validada por el VAR, pero el Halcón reaccionó de inmediato y rescató la igualdad gracias a un gran gol de tiro libre convertido por David Barbona.

En la próxima fecha, a disputarse el próximo miércoles, Aldosivi visitará a Barracas Central desde las 14:30 y Defensa será local nuevamente frente a su gente a partir de las 17:00.

Gimnasia de Mendoza 1 - Central Córdoba 0

Gimnasia de Mendoza comenzó el Torneo Clausura 2026 con el pie derecho al vencer por 1-0 a Central Córdoba en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la primera fecha de la Zona A. En un encuentro donde el Ferroviario no supo aprovechar sus situaciones —incluyendo un remate en el travesaño de Ezequiel Naya—, el Lobo mendocino se quedó con los tres puntos gracias al tanto de cabeza convertido por Alan Módica a los 21 minutos del complemento.

En la próxima fecha, Gimnasia de Mendoza visitará a San Lorenzo el martes 28 de julio a las 19:00, en tanto que Central Córdoba será local frente a Atlético Tucumán el jueves 30 de julio a las 21:15 en el clásico.

Racing 2 - Gimnasia de La Plata 1

Racing derrotó 2-1 a Gimnasia en el Cilindro de Avellaneda y arrancó el Torneo Clausura con una alegría. La Academia se puso en ventaja temprano gracias a Matko Miljevic tras un error defensivo, pero el Lobo reaccionó y empató a través de Bautista Barros Schelotto. Incluso, la visita pudo darlo vuelta antes del descanso con un penal ejecutado por Marcelo Torres que atajó Facundo Cambeses.

Ya en el complemento, Nazareno Colombo decretó el triunfo de cabeza para los de Juan Pablo Vojvoda, en un final caliente donde Gimnasia reclamó penal por un contacto de Santiago Sosa sobre Agustín Auzmendi que ni el árbitro Nicolás Ramírez ni el VAR sancionaron.

En la próxima fecha Racing visitará a Rosario Central el martes 28 de julio a las 21:15 en el Gigante de Arroyito, mientras que Gimnasia recibirá a River el miércoles 29 de julio a las 19:15 en el Bosque.

Vélez 1 - Instituto 0

Vélez debutó en el Torneo Clausura 2026 con un sólido triunfo por 1-0 frente a Instituto en el estadio José Amalfitani. Sin refuerzos pero con un rendimiento firme en defensa y buen circuito ofensivo, El Fortín se quedó con los tres puntos gracias al gol convertido por Manuel Lanzini sobre el cierre del primer tiempo.

En la próxima fecha Vélez visitará a Talleres en Córdoba el próximo jueves, en tanto que Instituto buscará levantar cabeza el miércoles cuando reciba a Platense como local.

Platense 2 - Unión 2

Platense y Unión empataron 2-2 en Vicente López en un partidazo correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Calamar se puso en ventaja gracias a un gol en contra de Tomás Fagioli, pero el Tatengue dio vuelta el marcador en el complemento con los tantos de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona de penal. Cuando parecía victoria visitante, Bautista Merlini apareció sobre el final para marcar el agónico empate definitivo, que necesitó de la revisión para convalidarse tras una posición adelantada mal cobrada en primera instancia.

En la próxima fecha Platense visitará a Instituto el miércoles 29 de julio a las 21:30 en Córdoba, mientra que Unión recibirá a Lanús el jueves 6 de agosto a las 19:00 en el estadio 15 de Abril.

Huracán 1 - Banfield 0

Huracán hizo valer su localía y derrotó 1-0 a Banfield en el Tomás Adolfo Ducó, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Tras un desarrollo favorable en el que dominó las acciones, el Globo destrabó el encuentro a los 19 minutos del complemento gracias al tanto convertido por Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano que viene de disputar el Mundial 2026. Sobre el final, el local debió sufrir algunos embates del Taladro, pero resistió con firmeza para abrochar sus primeros tres puntos del semestre.

En la próxima fecha Huracán visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza el jueves 30 de julio a las 19:00. Por su parte, Banfield recibirá a Sarmiento el martes 28 de julio a partir de las 19:00.

Estudiantes de Río Cuarto 1 - Tigre 0

Estudiantes de Río Cuarto comenzó con el pie derecho su participación en la Zona B del Torneo Clausura al vencer por 1-0 a Tigre en condición de local. El único tanto del encuentro en Córdoba fue marcado por el capitán del equipo, Sergio Ojeda, un gol de valor vital para que el León del Imperio sume sus primeros tres puntos y comience de la mejor manera la segunda mitad del año.

En la próxima fecha Estudiantes de Río Cuarto visitará a Argentinos Juniors el miércoles 29 de julio a las 21:15, mientras que Tigre será local frente a Belgrano el miércoles 5 de agosto a las 21:15.

Newell’s 1 - Talleres 0

Newell's venció 1-0 a Talleres en Rosario y comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura. El uruguayo Matías Cóccaro marcó el único tanto del encuentro de penal a los 10 minutos del complemento, resultado que amargó el debut de Jorge Sampaoli en el banco de la T. El conjunto cordobés reclamó un penal por supuesta mano sobre el final y terminó con diez hombres por la expulsión de Román Riquelme, mientras que el Rojinegro abrochó la victoria gracias a una actuación estelar de su arquero Josué Reinatti.

En la próxima fecha Newell's visitará a Independiente el jueves 30 de julio a las 21:15. Por su parte, Talleres recibirá a Vélez el jueves 30 de julio a partir de las 19:00.

River 0 - Barracas Central 1

River sufrió un durísimo golpe en el Monumental al caer por 1-0 frente a Barracas Central en el arranque del Torneo Clausura 2026, sumando otra decepción tras su reciente eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi. El Guapo se quedó con una victoria histórica en Núñez —la primera en su historia en ese estadio— gracias al tanto convertido por Gonzalo Morales. El Millonario, que no contó con Eduardo Coudet en el banco y se fue despedido con silbidos por sus hinchas, tuvo como titular a Nicolás Otamendi y vio el debut de Ángel Correa en el complemento.

Para la fecha 2, River visitará a Gimnasia en el Bosque el próximo miércoles 29 de julio a las 19:15, mientras que Barracas Central recibirá a Aldosivi el mismo miércoles desde las 14:30.

Lanús 1 - San Lorenzo 0

Lanús derrotó 1-0 a San Lorenzo en La Fortaleza por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Granate aprovechó un par de remates en los palos que salvaron su arco y, en su mejor momento del encuentro, sentenció la victoria gracias a la oportuna aparición de Yoshan Valois. Con este resultado, el Ciclón profundiza su crisis bajo la dirección técnica de Néstor "Pipo" Gorosito, que cayó en sus dos primeras presentaciones desde su regreso al club.

En la siguiente fecha, Lanús visitará a Unión en Santa Fe el jueves 6 de agosto a las 19:00 y San Lorenzo recibirá a Gimnasia de Mendoza el martes 28 de julio a las 19:00 en el Nuevo Gasómetro.

Atlético Tucumán 0 - Independiente Rivadavia 0

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 en el estadio Monumental José Fierro por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. En un encuentro con escasas situaciones de peligro, el Decano no pudo hacer valer la localía frente a una Lepra mendocina que mostró mayor solidez y estuvo más cerca de romper el cero, aunque le faltó precisión en los metros finales. El empate dejó sensaciones encontradas para ambos equipos, que sumaron un punto en un estreno con poco fútbol y muchas imprecisiones.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el jueves 30 de julio a las 21:15, mientras que Independiente Rivadavia recibirá a Huracán ese mismo día desde las 19:00.

Estudiantes de La Plata 0 - Independiente 2

Independiente venció 2-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Rojo golpeó en el momento justo durante el complemento y resolvió el encuentro con los goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel en apenas siete minutos. Con una actuación sólida y efectiva, el equipo de Avellaneda arrancó el campeonato con una valiosa victoria como visitante, mientras que el Pincha no logró sostener el ritmo del partido y comenzó el certamen con una dura derrota en su casa.

En la siguiente jornada, Estudiantes visitará a Defensa y Justicia el sábado 1 de agosto a las 18:00, mientras que Independiente recibirá a Newell's el jueves 30 de julio a las 21:15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Deportivo Riestra 3 - Boca Juniors 0

Deportivo Riestra goleó 3-0 a Boca Juniors en el estadio Guillermo Laza por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Malevo construyó una victoria histórica con un primer tiempo demoledor gracias a los goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz, que dejaron sin respuestas al conjunto de Rodolfo Arruabarrena. Boca, que presentó una formación alternativa pensando en la revancha de la Copa Sudamericana, mostró una imagen muy pobre y sufrió un duro golpe en su debut, profundizando las dudas futbolísticas tras una actuación para el olvido.

En la próxima fecha, Deportivo Riestra visitará a Defensa y Justicia el miércoles 29 de julio a las 17:00, mientras que Boca Juniors recibirá a Estudiantes de La Plata el miércoles 5 de agosto a las 19:00 en La Bombonera.