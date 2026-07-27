El Como prohíbe el cabezazo en las inferiores: la innovadora propuesta que busca reducir el daño cerebral

El Como 1907 de la Serie A de Italia marcó un hito en la formación deportiva al convertirse en el primer club de ese país en prohibir que sus canteranos den cabezazos a la pelota. La histórica medida impone que los futbolistas más jóvenes de la institución no incorporen este gesto técnico en entrenamientos ni partidos hasta cumplir, al menos, los once años.

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La pionera iniciativa busca proteger la salud física y neurológica de los chicos en pleno desarrollo. Diversos estudios médicos alertaron durante los últimos años sobre el impacto acumulativo de los microtraumatismos craneales en la infancia, un debate que terminó por asentarse en la agenda del fútbol europeo y que hoy suma su primer antecedente concreto en Italia.

Detrás de este drástico cambio de reglamento está la figura del exfutbolista francés Raphael Varane, actual directivo de la entidad italiana. Tras retirarse de la actividad profesional justamente en el Como 1907, el exdefensor del Real Madrid impulsó este proyecto concientizado por las secuelas físicas que sufrió a lo largo de su propia carrera de élite.

La dirigencia y el cuerpo técnico del equipo italiano ya reestructuraron las metodologías de trabajo en el predio del club. Durante la etapa formativa inicial, el foco de las prácticas estará puesto en la conducción rasante, la recepción en la cancha y la toma de decisiones con la pelota en los pies, posponiendo el juego aéreo para fases avanzadas del crecimiento.

El nuevo reglamento para el fútbol infantil del club establece pautas sumamente restrictivas divididas por franjas de edad:

Categoría Sub-10: Prohibición total del cabezazo en entrenamientos y partidos. Los saques de banda y los córneres se ejecutan obligatoriamente con los pies y al ras del suelo.

Categoría Sub-11: Sin juego aéreo durante el año; recién al final de la temporada se podrá introducir la técnica utilizando pelotas livianas de goma.

Categoría Sub-12: Se dictará la técnica de cabeza solo una vez al mes con pelota liviana (máximo cinco cabezazos por práctica) y se mantienen las reglas de la FIGC para los encuentros.

Categoría Sub-13: Trabajo aéreo acotado a una vez por semana con un límite estricto de cinco intentos por sesión, manteniendo la prohibición de cabecear en partidos oficiales.

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La decisión del Como 1907 de prohibir los cabezazos en todas sus divisiones juveniles no surgió de la nada. Detrás de la medida existe un creciente respaldo científico que advierte sobre los efectos de los impactos repetidos en la cabeza, incluso cuando no provocan una conmoción cerebral.

Uno de los estudios más recientes, publicado en JAMA Neurology en 2026, analizó a 302 futbolistas amateurs para conocer qué sucede en el organismo después de un partido. Los investigadores tomaron muestras de sangre antes, inmediatamente después y entre 24 y 48 horas más tarde, además de contabilizar la cantidad e intensidad de los cabezazos mediante el análisis de video.

Los resultados mostraron que los jugadores que más cabecearon presentaron un aumento temporal de biomarcadores como p-tau217 y S100B, proteínas asociadas al estrés o daño neuronal. Además, cuanto mayor fue la cantidad y la intensidad de los impactos, más elevados fueron esos marcadores. Si bien los valores regresaron a la normalidad entre uno y dos días después, los autores señalaron que estos cambios evidencian una respuesta biológica del cerebro tras los impactos repetidos y remarcaron la necesidad de seguir investigando sus posibles consecuencias a largo plazo.

Esa preocupación encuentra respaldo en otro trabajo publicado en JAMA Network Open en 2023, centrado en los efectos acumulativos del cabezazo durante una carrera profesional. En ese estudio participaron 459 exfutbolistas mayores de 45 años, quienes fueron sometidos a evaluaciones cognitivas y consultados sobre la frecuencia con la que cabeceaban durante su etapa como jugadores.

La investigación encontró que quienes realizaban más de 15 cabezazos por partido o entrenamiento tenían aproximadamente tres veces más probabilidades de presentar deterioro cognitivo que aquellos cuya exposición era mucho menor. Además, los antecedentes de conmociones cerebrales con pérdida de memoria también se asociaron con un mayor riesgo de desarrollar problemas cognitivos.

Aunque ninguno de los dos estudios demuestra una relación directa de causa y efecto entre el cabezazo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ambos apuntan en la misma dirección: los impactos repetidos generan cambios medibles en el cerebro y podrían tener consecuencias cuando la exposición se mantiene durante años.

En ese contexto, la iniciativa del Como busca reducir la carga de golpes desde edades tempranas, apostando por la prevención mientras la evidencia científica continúa profundizando en los efectos del cabezazo sobre la salud cerebral.

La evidencia científica que respalda esta iniciativa fue acercada a 442 por Juan Manuel Herbella, exfutbolista profesional, médico deportólogo, especialista en Salud Pública, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Herbella, quien actualmente también escribe sobre salud y deporte, compartió con este medio dos investigaciones publicadas en las prestigiosas revistas JAMA Neurology y JAMA Network Open, que analizan tanto los efectos inmediatos de los cabezazos sobre biomarcadores de daño cerebral como las posibles consecuencias cognitivas de la exposición repetida a lo largo de la carrera de un futbolista.

LT.