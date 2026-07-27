Slavko Vinčić anunció su retiro tras arbitrar la final entre Argentina y España

Apenas una semana después de haber quedado bajo el ojo de la tormenta en el duelo de la definición mundial, el juez esloveno Slavko Vinčić tomó la decisión de terminar su carrera en el arbitraje de manera definitiva. Su actuación en el encuentro entre España y Argentina dejó sus dudas a los hinchas argentinos, pero para cerrar la historia, siete días después, decidió retirarse.

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El arbitraje de Vinčić en la final estuvo lejos de pasar desapercibido. Su criterio permisivo, la omisión de tarjetas clave en momentos decisivos y el dejar pasar acciones por parte del seleccionado europeo crearon el caldo de cultivo ideal para las teorías conspirativas. Para muchos analistas y fanáticos, su repentino alejamiento tan solo siete días después de semejante compromiso no hace más que reavivar las dudas sobre su desempeño en la cancha.

Con 46 años decidió ponerle fin a su carrera como colegiado, donde llevaba más de 15 años en la elite. En esta Copa del Mundo dirigió 4 partidos: Brasil 1-1 Marruecos, Argentina 3-1 Jordania, México 2-0 Ecuador y la final del Mundial.

Slavko Vinčić recibiendo las medallas correspondientes al arbitraje en la final del Mundial

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No es la primera vez que la figura del réferi queda en el centro de la escena. En mayo de 2020, Slavko Vinčić ocupó las tapas de los diarios internacionales tras ser detenido en un operativo policial en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, vinculado a una red de prostitución, tráfico de armas y drogas.

Aunque en aquel momento el juez argumentó que se encontraba en el lugar equivocado por una reunión de negocios y no recibió condena, el hecho dejó una mancha imborrable en su currículum que hoy vuelve a salir a la luz tras su intempestiva retirada.

LT.