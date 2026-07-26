El guiño de IShowSpeed a la hinchada argentina tras la tensión en la final del Mundial

El famoso creador de contenido estadounidense IShowSpeed rompió el silencio luego de los múltiples cruces que protagonizó con el público argentino durante la definición de la Copa del Mundo 2026. Tras la consagración de España en Nueva Jersey, el influencer admitió que percibe cierta animosidad en la cancha y en las redes, pero aprovechó para elogiar la cultura futbolera del país.

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"Me gusta Argentina. He estado literalmente en Argentina. Me encanta Argentina, amo a su gente", aseguró durante un directo. Reconoció además que su fanatismo explícito por Cristiano Ronaldo le genera un rechazo inmediato por parte de los simpatizantes de Lionel Messi, aunque aclaró que a veces siente que el enojo sobrepasa la típica broma futbolera.

Pese a admitir que esperaba el recibimiento hostil en Estados Unidos, el streamer no dudó en rendirse ante el aliento albiceleste. “Ustedes literalmente tienen los mejores cánticos de fútbol”, reconoció con firmeza. Speed venía de vestir la camiseta mitad argentina y mitad española para evitar su fama de "mufa", luego de haber portado la casaca de Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta.

Durante la prórroga de la final, se perdió el gol de Ferran Torres a los 105 minutos por salir un momento de su palco, pero festejó la victoria europea una vez alejado de los simpatizantes sudamericanos. Sin embargo, su actitud cambió al ver la tristeza de los futbolistas argentinos tras el pitazo final del encuentro.

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Al ver las imágenes de la transmisión oficial con la emoción de los futbolistas en el césped, el estadounidense cambió el tono e hizo un sincero reconocimiento al plantel nacional. Destacó el temple de la Selección para sobreponerse a las ausencias de Cristian Romero y Lisandro Martínez, además de la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del suplementario.

"Bien jugado, Argentina. Juegan con el corazón, juegan con pasión. Hay que respetarlos porque realmente lo dejan todo y no se rinden jamás", sintetizó el streamer. Tras participar también en la ceremonia de clausura, cerró su análisis con palabras de admiración para el equipo albiceleste y el esfuerzo desplegado a lo largo de todo el torneo.

LT.