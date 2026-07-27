Boca acelera la puesta a punto: Montero, Paredes y Ascacíbar serán titulares en Chile mientras avanza la búsqueda de un 9

Boca continúa con la puesta a punto para el encuentro del próximo jueves frente a O'Higgins, en Chile, y Rodolfo Arruabarrena recibió varias noticias positivas en las últimas horas. La principal pasa por el estado físico de Álvaro Montero, quien, pese al gesto de dolor que encendió las alarmas durante el último compromiso, se entrenó con total normalidad y, si no surge ningún inconveniente, será titular.

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Otra de las novedades importantes fue el regreso de Leandro Paredes a los trabajos junto al resto del plantel. El mediocampista volvió a entrenarse luego de unos días de descanso y todo indica que integrará el once inicial en el amistoso internacional. Santiago Ascacíbar es el volante tiene grandes posibilidades de meterse en el equipo titular que presentará Arruabarrena en territorio chileno, aunque la decisión final dependerá de las últimas prácticas.

Boca le ganó a O'Higgins 1-0 por la ronda previa de la Copa Sudamericana. Ahora deberá visitar a El Teniente el jueves a partir de las 21:30.

Boca 1-0 O´Higgins

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En paralelo, el Xeneize sigue moviéndose en el mercado de pases, aunque con una postura clara. Salvo que aparezca una oportunidad inesperada o se concrete alguna salida del plantel, la dirigencia considera que la única incorporación prioritaria es la de un centrodelantero. En ese contexto, ya realizó una oferta formal por David Romero. La propuesta incluye una suma de dinero, un porcentaje del pase de Jabes Saralegui y la inclusión de Williams Alarcón en la negociación.

Sin embargo, la operación no será sencilla. Tigre también recibió propuestas de Parma y Sevilla por el delantero, aunque, por el momento, ninguna de esas negociaciones se encuentra avanzada. Boca seguirá atento a la evolución de las conversaciones con la intención de reforzar el ataque antes del cierre del mercado.

LT.