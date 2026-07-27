Paolo Maldini renunció a la selección italiana, a tan solo 16 días de haber asumido, tras un escandalo con Andrea Pirlo

Un nuevo sismo político y deportivo sacudió los cimientos del fútbol de Italia este lunes 27 de julio. Paolo Maldini presentó su renuncia como director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) tan solo 16 días después de haber asumido el cargo, saliendo junto a su asesor Leonardo.

Crisis total en Italia

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La salida intempestiva del histórico excapitán se desencadenó tras la abrupta baja de Andrea Pirlo como flamante entrenador del seleccionado nacional. Maldini y Leonardo consideraban al exmediocampista como el único perfil capacitado para encabezar la reconstrucción de un plantel que acumula tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo.

El motivo del veto a Andrea Pirlo

A pesar de que el acuerdo verbal entre la conducción técnica y Pirlo estaba cerrado hasta 2030, el presidente de la federación, Giovanni Malagò, decidió bloquear la firma a último momento. La presión política e institucional surgió por el rol del exjugador como embajador global de Fonbet, una casa de apuestas con capitales rusos.

El vínculo comercial del DT con la firma rusa generó un intenso contrapunto ético en los organismos gubernamentales, motivo por el cual Malagò no autorizó el vínculo formal. Al ser desestimada la figura de Pirlo, tanto Maldini como Leonardo optaron por dar un paso al costado al ver desautorizada su gestión deportiva.

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Con la salida de Paolo Maldini de la estructura federativa, la búsqueda de un nuevo conductor táctico ingresó en un terreno de incertidumbre total. Ante la negativa previa de Pep Guardiola por razones personales, las alternativas apuntan ahora a repatriar a Roberto Mancini o buscar un acuerdo con Antonio Conte.

El ambiente en los pasillos de la FIGC es de máxima tensión, ya que la selección debe afrontar sus compromisos en la UEFA Nations League en apenas dos meses. La crisis interna amenaza con condicionar el futuro inmediato de un equipo que aún no encuentra el rumbo para salir del pozo.