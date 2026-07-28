Encuesta: Uno de cada tres argentinos no cree que España haya ganado "solo por jugar mejor"

Una reciente encuesta de la consultora Giacobbe tras el Mundial 2026 revela que, si bien la mitad de la sociedad le atribuye el triunfo español al mérito deportivo, un 33,7% de los consultados sospecha de conspiraciones, factores políticos o tensiones geopolíticas detrás de la derrota de la Selección. El respaldo a Lionel Scaloni y Lionel Messi se mantiene en niveles altísimos, consolidando un blindaje afectivo pese a no haber alcanzado el bicampeonato.

Mercado de pases: el futuro de los jugadores de la Selección Argentina tras el Mundial 2026

Entre la aceptación y la suspicacia: los motivos de la caída en la final

El dato político y cultural más llamativo que arroja el informe especial de Giacobbe Consultores (realizado entre el 20 y el 24 de julio de 2026 sobre 1200 casos a dispositivos móviles, con un margen de error de +/- 3%) se concentra en la lectura que hace la opinión pública sobre la derrota en el partido definitorio.

Ante la consulta sobre por qué perdió Argentina la final, el 45,6% optó por la respuesta convencional: considera que España jugó mejor. Sin embargo, el tercios restante de la sociedad se inclina por teorías alternativas que combinan la desconfianza institucional y el folclore político.

Un 14,6% de los encuestados afirmó que "hubo una conspiración para que no saliera bicampeón", mientras que un 9,6% sentenció que "al poder no le convenía que saliera bicampeón". A esto se suma un 9,5% que vinculó directamente el resultado con la controversia diplomática y deportiva al sostener que "cayó mal la bandera de las Malvinas que mostraron". Completando el cuadro, un 9,2% indicó no tenerlo claro y un 11,5% no supo o no contestó. Sumadas las variables de conspiración, conveniencia del poder y el episodio de Malvinas, el rechazo a la idea de una derrota puramente deportiva asciende al 33,7%, es decir, prácticamente uno de cada tres argentinos.

Expectativas defraudadas pero rendimiento con alto pulgar arriba

El informe también repasa las proyecciones previas y posteriores de los hinchas. Al comenzar el certamen, el 71,5% de los argentinos pensaba que la Selección iba a volver a salir campeón (una cifra muy similar al 72,2% que albergaba ilusiones idénticas en la previa de Qatar 2022). Con el diario del lunes, el 57,3% reconoció haber pensado inicialmente que el equipo alzaría la copa, mientras que un 6,6% admitió haber anticipado que llegarían a la final para perder.

Pese a no coronarse, la conformidad con el equipo es abrumadora en el plano actitudinal y futbolístico. En cuanto a lo actitudinal, el 78,8% se declaró "muy conforme" y el 8,5% "algo conforme" (apenas un 12% se mostró nada conforme). En el plano futbolístico, el 74,7% se manifestó muy conforme y el 22,2% algo conforme, dejando un marginal 2,2% de descontentos.

Scaloni blindado y el futuro de Messi

El liderazgo técnico y la columna vertebral del plantel mantienen una imagen positiva casi unánime, replicando los niveles de popularidad de diciembre de 2022. Lionel Scaloni encabeza las mediciones con un 92,2% de imagen positiva, seguido de cerca por Lionel Messi (92,1%), "Dibu" Martínez (91,8%), Julián Álvarez (85,0%) y Rodrigo De Paul (72,1%).

Este respaldo se traduce en clamores directos sobre el futuro del cuerpo técnico y del capitán. Ante la pregunta de qué debería hacer Scaloni, un apabullante 88,0% exigió que siga siendo el DT de la Selección, contra un escaso 9,4% que prefiere un cambio de aire.

En el caso de Lionel Messi, las opiniones sobre su continuidad se dividen entre los torneos a corto y largo plazo: el 43,8% prefiere que siga jugando hasta el próximo Mundial, el 37,9% se conforma con que llegue hasta la Copa América, y un 15,8% considera que ya es momento de que se retire de la Albiceleste.

Finalmente, consultados sobre quién heredará el rótulo del próximo "Messi" en el fútbol argentino, la incertidumbre total se adueñó de la muestra: el 49,4% respondió "Ninguno / Todavía nadie / Ns/Nc", dejando a nombres como Julián Álvarez o promesas menores flotando en un vacío de sucesión que por ahora parece irremplazable.

BP