"España fue muy superior": la autocrítica de un integrante del cuerpo técnico de Scaloni tras perder la final del Mundial 2026

La herida de la definición en el Mundial 2026 sigue abierta, pero desde el cuerpo técnico de la Selección argentina optaron por la claridad y el análisis profundo. Matías Manna, integrante clave del staff de Lionel Scaloni como analista de videos, se refirió sin rodeos a la caída por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo.

En una entrevista con Urbana Play, Manna reveló que volvió a repasar el encuentro en reiteradas oportunidades para comprender las claves del juego. "Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar", explicó. Sin vueltas ni excusas, fue categórico respecto al trámite en el MetLife Stadium: "España fue muy superior".

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Cero teorías conspirativas y el valor del ciclo histórico

Tras una derrota de semejante magnitud en las redes sociales y los medios suelen circular diversas especulaciones. Ante esto, el colaborador de Scaloni desestimó cualquier versión ajena a lo ocurrido en el césped: "Son cosas que pasan cuando uno pierde, o una sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy, está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta. Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante".

Asimismo, Manna hizo una pausa para dimensionar el recorrido y el trabajo realizado durante los años dorados de la Albiceleste: "Estoy agradecido por todo lo que fue y cómo salió. La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico lo hicimos de esa manera. Los jugadores han formado un grupo maravilloso".

El legado futbolístico de Argentina y el futuro

Hacia el final de su reflexión, el analista destacó la identidad que construyó el seleccionado a lo largo de este exitoso proceso y dejó en claro que la derrota no empaña la filosofía de juego adoptada, la cual ya bajó hacia las divisiones formativas del país. "Ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así", concluyó con optimismo sobre el porvenir del fútbol argentino.

BP