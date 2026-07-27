El delantero cordobés de Barracas Central, Gonzalo Morales, fue tapa de diario por su gol ante River Plate para la histórica victoria del Guapo en el Estadio Monumental. Horas más tarde, el foco de su trascendencia mediática cambió por completo.

Gonzalo Morales

Durante la noche del domingo, Karen Dinna, expareja de Gonzalo Morales, realizó una publicación en redes sociales acusándolo de maltrato: “Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, GONZALO MORALES, futbolista de BARRACAS CENTRAL”.

“Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que ‘con plata se arregla todo’, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”, asegura el posteo que acompaña fotos de la mujer lesionada y presuntos mensajes enviados a Morales y su madre.

Las fotos publicadas por Karen Dinna

Barracas Central, club en el que Morales se encuentra cedido desde Boca, emitió un comunicado manifestando su “más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género” y que “el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario”.

Gonzalo Morales, jugador de Barracas que le hizo el gol a River Plate, fue denunciado públicamente por violencia de género

Quién es Gonzalo Morales, futbolista acusado de violencia de género tras marcarle a River

Gonzalo Javier Morales nació hace 23 años en la ciudad de Córdoba. Dio sus primeros pasos en el fútbol en Atalaya, reconocido semillero cordobés, e ingresó en las divisiones inferiores de Boca Juniors con edad de novena.

El 23 de septiembre de 2022 realizó su debut oficial con la primera de Boca, disputando siete minutos en la victoria 1-0 ante Godoy Cruz por la entonces Superliga Argentina. Bajo la conducción de Hugo Ibarra, fue titular pocos días después ante Quilmes en Copa Argentina, marcando su primer gol.

Gonzalo Morales jugando para Boca Juniors

Morales tuvo un destacado inicio en el primer equipo de Boca y repitió conquista ante Vélez, marcando el gol del triunfo. Tras jugar nueve partidos y marcar dos goles, fue cedido a Unión de Santa Fe, donde jugó las temporadas 2023 y 2024.

El delantero disputó 43 partidos con Unión de Santa Fe, anotando ocho goles antes de volver a Boca en enero de 2025, cuando fue nuevamente cedido a préstamo. Desde entonces es futbolista de Barracas Central.

Gonzalo Morales en Unión de Santa Fe

Con el Guapo, Morales lleva 6 goles en 43 partidos, destacándose el que le marcó a River Plate el pasado sábado.

NZ