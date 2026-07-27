La carta pública de Kylian Mbappé tras el Mundial 2026: "Duele y dolerá por un tiempo"

La participación de Francia en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo en el combinado galo. Tras caer ante España en semifinales y perder el duelo por el tercer puesto frente a Inglaterra, el equipo cerró su paso por el certamen en el cuarto lugar.

Ante este escenario, Kylian Mbappé decidió volcar sus sentimientos en una carta abierta dirigida a los fanáticos. El delantero del Real Madrid no ocultó la desilusión del plantel y reconoció el impacto anímico de quedarse nuevamente en las puertas de la gloria: "No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso", expresó.

Kylian Mbappé fue autocrítico tras la eliminación de Francia: "No hicimos lo necesario para llegar a la final"

Con 27 años, el capitán francés alcanzó los 22 tantos en Copas del Mundo, superando la línea de Lionel Messi y dejando atrás la marca histórica del alemán Miroslav Klose. Sin embargo, el logro personal quedó en un segundo plano frente al deseo trunco de levantar el título máximo. Mbappé reconoció que el galardón de máximo artillero le genera orgullo, pero admitió: "Habría sido mucho mejor con la copa además". A pesar de no alcanzar el objetivo, remarcó que el plantel dejó todo en cada presentación en busca de la gloria.

La carta completa de Kylian Mbappé

El adiós a Didier Deschamps y el vínculo con los hinchas

La Copa del Mundo también marcó el final de un ciclo histórico para la selección francesa, ya que Didier Deschamps puso fin a sus 14 años al frente del banquillo. Mbappé le dedicó un emotivo mensaje al DT que comandó a los galos a la consagración en Rusia 2018 y a las finales de Qatar 2022 y del propio Mundial 2026: "Ya le dije lo que tenía que decirle, él lo sabe".

Asimismo, el atacante agradeció el respaldo incondicional de la afición durante todo el recorrido: "Nunca nos dejaste solos. Ni siquiera en los momentos más difíciles... Esta historia la hemos escrito a varios millones de manos".

Kylian Mbappé y Didier Deschamps

Mbappé y una mirada hacia el futuro

Hacia el cierre de su mensaje, el delantero reflexionó sobre la naturaleza del deporte y la presión competitiva, recordando que el fútbol sigue siendo "un juego que nos une a todos con la misma pasión".

Con la vista puesta en lo que vendrá, Mbappé se despidió con un claro mensaje de optimismo y renovación de energías para los próximos desafíos del seleccionado francés: "Habrá otros partidos... Aún no hemos terminado de jugar juntos".

BP