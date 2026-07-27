La FIFA eligió un gol que le hicieron a Argentina como el mejor del Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 sigue dando que hablar. La FIFA dio a conocer oficialmente al ganador del Gol Hyundai, el galardón que distingue al mejor tanto de toda la competencia a través de la votación de los fanáticos en su sitio web oficial.

El gran vencedor de esta edición fue Sidny Lopes Cabral, delantero de la selección de Cabo Verde, quien se metió en la historia grande del certamen gracias a su tremenda conquista frente a la Selección argentina en la instancia de dieciseisavos de final.

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La jugada: magia, destreza y un remate al ángulo

El tanto premiado no fue uno más, sino que formó parte de uno de los encuentros más vibrantes de la fase eliminatoria. Tras dejar en el camino con gran habilidad a Alexis Mac Allister, Lopes Cabral se perfiló para buscar espacios. El atacante sacó un potente y preciso remate con efecto que hizo estéril la estirada de Emiliano "Dibu" Martínez, colándose directamente en el ángulo.

Aquel derechazo significó el 2-2 parcial para los caboverdianos, desatando la euforia y la ovación de todo el estadio en un duelo que terminó consagrando a la "Scaloneta" por 3-2 en el tiempo suplementario.

Superó a gigantes del fútbol mundial y completó el podio

La competencia por el trofeo al mejor gol del torneo no era sencilla. El delantero caboverdiano debió medirse y prevalecer frente a verdaderas joyas convertidas por estrellas internacionales.

En el camino quedaron nominaciones de peso como las de Kylian Mbappé (ante Senegal), Lionel Messi (frente a Argelia), Julián Álvarez (contra Suiza) y Ferran Torres (también ante el combinado albiceleste).

Finalmente, el podio oficial del galardón quedó conformado de la siguiente manera:

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs. Argentina) Eldor Shomurodov (Uzbekistán) Wilson Isidor (Haití)

Con este reconocimiento, el seleccionado de Cabo Verde se lleva una alegría histórica y el nombre de Sidny Lopes Cabral queda grabado para siempre en la memoria de los Mundiales.

BP