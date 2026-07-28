Ídolos con prontuario: ¿Qué hacen los clubes cuando la pelota choca con la realidad?

El fin de semana el delantero Gonzalo Morales se convirtió en la figura de Barracas Central al marcar el gol de la victoria frente a River Plate en el estadio Monumental. Menos de 48 horas después, su nombre dejó las páginas deportivas para pasar a las policiales: su expareja, Karen, lo denunció formalmente por violencia de género, exponiendo agresiones físicas, psicológicas y verbales, además de difundir capturas de chats donde constaban los ataques y presuntas maniobras de encubrimiento del entorno familiar.

Como respuesta automática a la repercusión pública, Barracas emitió un primer comunicado institucional expresando su "más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género" y aguardando la confirmación legal. Sin embargo, con el correr de las horas y la formalización judicial de los hechos, el club endureció su postura: este lunes confirmó oficialmente que separó del plantel a Morales.

"Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista [...] y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes", señaló el nuevo escrito, renovando su compromiso con los valores éticos. Mientras tanto, la Justicia dictó una medida de restricción perimetral para proteger a la víctima.

El comunicado de Barracas Central sobre Morales

El guion se repite con la precisión de un mecanismo cronometrado. Sin embargo, el caso Morales vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda y urgente: ¿Cómo actúan los clubes ante este tipo de denuncias y, sobre todo, sirven de algo estas medidas?

Barracas Central confirmó que separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

El mapa del silencio, la reacción y la reincidencia: qué hicieron los clubes cuando un jugador fue denunciado

El episodio de Barracas Central no es un hecho aislado, sino un eslabón de una larga cadena donde el fútbol profesional argentino e internacional ha debido responder —o mirar hacia otro costado— ante graves acusaciones contra sus futbolistas. El análisis de cómo reaccionaron las instituciones en el momento exacto de recibir las denuncias expone un mapa heterogéneo:

Sebastián Villa (Boca Juniors): Cuando estalló la denuncia por violencia de género de su expareja Daniela Cortés en 2020, la postura inicial de Boca Juniors fue sostenerlo en el plantel. Ante la presión pública y el avance de la causa judicial (que luego derivó en condena), el club recién atinó a apartarlo temporalmente de algunas convocatorias, pero mantuvo su vínculo contractual activo hasta que los procesos legales posteriores modificaron su situación.

Tras pasos por el fútbol del exterior e Independiente Rivadavia de Mendoza, el colombiano fue repatriado por el Xeneize. Recientemente, el presidente Juan Román Riquelme justificó aquel manejo al señalar: "Sebastián hemos sido muy claros, muy simples, muy sinceros. Le dijimos que él iba a seguir jugando y que en el momento que tengan una decisión sea el juez o quien sea si no pasaba nada seguir jugando si era sentenciado dejaba de jugar y fue lo que pasó cuando pasó eso, acá no jugó más", agregando que "ya cumplió su sentencia".

Cufré, Osorio, Florentín y Sosa (Vélez Sarsfield): A principios de 2024, tras conocerse la denuncia por presunto abuso sexual agravado en un hotel de Tucumán, la reacción de la dirigencia de Liniers fue inmediata y drástica: activó el protocolo interno, separó preventivamente a los cuatro jugadores del plantel y suspendió formalmente sus contratos laborales mientras se ponían a disposición de la justicia.

En el plano judicial posterior, el Tribunal de Impugnación Penal de Tucumán ratificó por unanimidad el sobreseimiento definitivo de los cuatro futbolistas. La jueza Patricia del Valle Carugatti convalidó que "el hecho existió, pero no constituye delito" al probarse un acto sexual consentido a través de pericias a celulares, cámaras de seguridad y exámenes médicos que confirmaron la ausencia de lesiones, aunque la querella mantiene la opción de recurrir a la Corte Suprema. Deportivamente, tras rescindir sus vínculos con Vélez de común acuerdo, Sebastián Sosa continuó en el exterior, mientras que Osorio, Cufré y Florentín se reinsertaron como jugadores libres en planteles de Argentina, Brasil y Uruguay.

Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín

Ignacio Arce (Club Atlético Platense): Cuando fue detenido en mayo de 2023 en su domicilio de Tigre tras golpear a su entonces pareja, la Comisión Directiva de Platense actuó con celeridad y firmeza: activó sus protocolos internos y rescindió el contrato del futbolista de manera anticipada y de común acuerdo. Pese a esta sanción institucional inicial, y tras ser excarcelado por tratarse de un delito excarcelable, Arce logró reinsertarse rápidamente en la élite del fútbol local, consolidándose hoy como el arquero titular y figura de Deportivo Riestra.

Platense le rescindió contrato al arquero Arce por violencia de género y ya consiguió nuevo club

Lucas Acosta (Sarmiento de Junín / Lanús): Tras ser denunciado en julio de 2024 por violencia de género digital y amenazas de muerte hacia su expareja (a quien le dijo "¿Así que me denunciaste? Cuidate porque te mando a matar" y le filtró un video íntimo), Sarmiento de Junín optó por un desgaste progresivo: no lo separó abruptamente, pero decidió no ejecutar la opción de compra al finalizar su préstamo debido al desgaste por sus reiteradas citaciones judiciales y detenciones. Al regresar a Lanús (dueño de su pase), el club granate negoció a principios de 2026 la rescisión definitiva de su contrato de común acuerdo. A pesar de estar a la espera de un inminente juicio oral, Acosta firmó recientemente como jugador libre en Aldosivi.

Lucas Acosta

Johan Carbonero (Gimnasia y Esgrima La Plata): Cuando la recepcionista de un hotel en La Plata lo denunció en noviembre de 2020 por "acoso y tentativa de abuso sexual" apenas arribado al club, la institución platense mantuvo al jugador en el plantel profesional sin aplicarle suspensiones severas ni apartamientos drásticos, permitiendo que su continuidad deportiva se mantuviera hasta su posterior transferencia a Racing, mientras el frente judicial avanzaba en silencio hasta desactivarse años más tarde mediante un acuerdo extrajudicial.

Racing Feminista se opone a la contratación de Johan Carbonero

Diego García (Estudiantes de La Plata): Tras la denuncia penal radicada en febrero de 2021 por una jugadora de hockey de la institución, el club de La Plata optó por una respuesta inicial de cautela administrativa y separación temporal del primer equipo, cediéndolo a préstamo a Talleres y posteriormente a Patronato mientras el proceso penal transitaba las instancias de instrucción, desvinculándose definitivamente de su órbita mucho antes de que la justicia dictara su condena firme a prisión efectiva.

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Lautaro Acosta (Club Atlético Lanús): Frente a las sucesivas denuncias por violencia de género radicadas por su expareja en distintos años, el club "Granate" optó históricamente por blindar a su máximo ídolo histórico institucionalmente, sosteniéndolo dentro del plantel profesional y conteniéndolo en las canchas. Su salida definitiva de la institución recién se produjo a fines de 2025 de manera conflictiva tras consagrarse campeón, momento en el cual el jugador denunció públicamente que la dirigencia le impidió continuar ligado al club en funciones técnicas.

Eduardo "Toto" Salvio (Boca Juniors): En abril de 2022, tras el incidente con su exesposa en Puerto Madero que derivó en una causa por "lesiones leves dolosas", la reacción de Boca fue mantener una postura de prudencia y contención hacia el jugador, evitando sanciones disciplinarias internas o suspensiones contractuales, permitiéndole seguir entrenando y compitiendo con normalidad hasta el final de su vínculo y su posterior partida al fútbol mexicano.

Thiago Almada, Miguel Brizuela y Juan Martín Lucero (Vélez Sarsfield): Ante la denuncia por abuso sexual grupal ocurrida a fines de 2020, la dirigencia de Vélez adoptó inicialmente un perfil bajo de espera institucional. Aunque los jugadores continuaron vinculados al club durante los primeros meses del proceso de investigación, la presión del caso derivó posteriormente en sus respectivas salidas hacia el exterior (a través de ventas o rescisiones consensuadas), a la espera de un sobreseimiento judicial que finalmente determinó su total ajenidad a los hechos imputados.

Facundo Medina (RC Lens de Francia): Cuando trascendió en diciembre de 2021 su detención e imputación en la ciudad de Arras por un incidente de violencia intrafamiliar con su expareja, el club francés optó por una gestión interna sigilosa y de bajo perfil mediático. La institución no lo suspendió ni rescindió su contrato; por el contrario, lo contuvo deportivamente a la espera de que el jugador resolviera su situación legal mediante un juicio abreviado (CRPC) que le permitió reinsertarse de inmediato en las convocatorias del primer equipo sin sanciones disciplinarias.

Facundo Medina en el Mundial 2026

Néstor Ortigoza (San Lorenzo de Almagro): Tras la viralización de videos y la formalización de su imputación penal por violencia de género en 2024, la reacción institucional en Boedo fue de fractura política y disciplinaria. El Tribunal de Ética y Disciplina del club actuó con celeridad inédita ante la gravedad de las pruebas, resolviendo suspenderlo por unanimidad como socio y quitándole todos sus derechos dirigenciales, provocando su salida abrupta de la gestión del fútbol profesional en medio de una profunda crisis interna.

El caso de Oscar "Junior" Benítez y un desenlace trágico

El extremo más grave y letal de la violencia machista en el entorno del fútbol quedó plasmado en el caso del exfutbolista Oscar "Junior" Benítez, quien hoy ve su carrera completamente terminada y se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora, cumpliendo una condena firme de cinco años de prisión efectiva.

Cuando se radicaron las primeras denuncias de la familia de su expareja, Anabelia Ayala, a principios de 2021 y sufrió su primera detención en 2022, Benítez se desempeñaba en Atlético Tucumán. Ante el escándalo policial por agredir a su exsuegro, el club aceleró su salida. Su declive deportivo fue directamente proporcional al avance de sus problemas judiciales, pero el sistema le permitió seguir activo: en mayo de 2023, cuando se ordenó una nueva detención por amenazas con armas de fuego y violaciones de perimetrales, el jugador vestía la camiseta del Atlético Palmaflor de Bolivia. Al quedar bajo arresto domiciliario en Argentina, la institución boliviana se vio obligada a rescindir su contrato, marcando su retiro forzado de las canchas.

Sin embargo, el caso guarda un desenlace devastador. El 1 de enero de 2024, tras cinco años de padecer violencia física extrema, asilamiento y un control absoluto (al punto de obligarla a estar conectada por videollamada las 24 horas), Anabelia Ayala (29 años) se quitó la vida. Las pericias tecnológicas ordenadas por la Justicia determinaron un hecho escalofriante: al momento de tomar la trágica decisión, Anabelia se encontraba en medio de una videollamada forzada con Benítez, quien desde su arresto domiciliario la hostigaba e incitaba al suicidio, habiendo violado su restricción perimetral apenas dos días antes.

Se suicidó la expareja de Junior Benítez, denunciado por violencia de género

Por este motivo, en mayo de 2026 la jueza Claudia Andrea Dávalos ordenó elevar a un segundo juicio oral al exjugador bajo la gravísima carátula de "instigación al suicidio en contexto de violencia de género", un proceso que podría extender considerablemente sus años en prisión y que expone de la forma más cruda el costo de la inacción frente a los violentos.

El doble estándar institucional: un repudio ejemplar y una contratación polémica

Un capítulo aparte merece Argentino de Quilmes, cuyos posicionamientos oscilaron entre la reacción ejemplar y el oportunismo deportivo. Por un lado, en 2022 demostró una respuesta drástica ante delitos contra la integridad cuando se descubrió que dos entrenadores de divisiones inferiores (Omar y Diego Giménez) acosaban por WhatsApp a jugadoras menores de edad, el club los expulsó de sus cargos y les prohibió el ingreso de por vida.

Sin embargo, la misma institución protagonizó un fuerte contraste a fines de 2025 cuando anunció la contratación de Alexis Zárate, quien cumplía libertad condicional tras haber sido condenado en 2017 a seis años y medio de prisión efectiva por el abuso sexual agravado de Giuliana Peralta (cometido en 2014 en un departamento de Wilde cuando Zárate compartía plantel con Martín Benítez en Independiente).

Pero la ola de repudios por parte de los hinchas en las redes sociales obligó a la Comisión Directiva a dar marcha atrás, eliminar el posteo oficial y difundir un comunicado desistiendo de su llegada.

¿Qué hacen los clubes y de qué sirven las medidas actuales?

Cuando se analiza el accionar global de los clubes de fútbol, se advierte un patrón dividido en tres etapas: el blindaje inicial, el comunicado formal y la separación preventiva.

El reflejo corporativo: Ante la explosión mediática, la mayoría de los clubes opta por apelar a un libreto estandarizado: un comunicado en redes sociales que repudia los hechos, apela a la "responsabilidad" y delega toda la resolución en el accionar de la Justicia. La separación como "control de daños": Medidas como licencias temporales, apartamientos del plantel o suspensiones de contrato (como ocurrió con Morales, Arce o en Vélez) suelen responder más a la necesidad de preservar la imagen pública y comercial de la institución que a una convicción punitiva o socioeducativa genuina. La reincorporación silenciosa: Una vez que merman los flashes y la agenda mediática se desplaza, varios futbolistas con causas en proceso, cerradas mediante acuerdos o incluso con condenas cumplidas logran reinsertarse en el mercado futbolístico, ya sea en el ámbito local (como Arce o Acosta), en el exterior o mediante fichajes condicionados por la urgencia deportiva.

¿Sirven para evitar nuevos casos?

La respuesta cruda es que los protocolos actuales no sirven para evitar ni prevenir nuevos casos; a lo sumo, funcionan como herramientas de contención de crisis reputacional para las dirigencias.

Las medidas que adoptan los clubes son reactivas, nunca preventivas. Actúan únicamente después de que la denuncia se viraliza en redes sociales o escala a los tribunales. No existen políticas activas de educación sexual integral (ESI) profunda, ni gabinetes psicológicos obligatorios y continuos enfocados en masculinidades y violencias, ni tampoco una estructura dirigencial dispuesta a resignar de manera permanente el valor patrimonial y competitivo de un jugador ante la primera sospecha seria.

Mientras el negocio del fútbol siga priorizando el rendimiento deportivo y el valor de mercado por encima de los derechos humanos y la integridad de las personas -sobre todo de las mujeres-, los comunicados institucionales contra la violencia de género seguirán siendo meras hojas de ruta para calmar el temporal, dejando en evidencia que, para el mundo del fútbol y sus estructuras de poder, la violencia machista se sigue administrando como un "problema personal de los futbolistas" y no como una pandemia social urgente.