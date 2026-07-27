Barracas Central confirmó que separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

El Club Atlético Barracas Central tomó una tajante determinación en relación con el delantero Gonzalo Morales. A través de un segundo comunicado oficial publicado este lunes 27 de julio, la institución resolvió separar al futbolista del plantel profesional de Primera División con carácter preventivo, a la espera de que se esclarezcan los hechos en el ámbito judicial.

Toro Morales: surgido de Boca y con reciente gol ante River, quién es el futbolista acusado por violencia de género

El texto difundido por el club porteño señala textualmente: "Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

De esta forma, la entidad endureció su postura respecto al primer pronunciamiento, donde aguardaban la confirmación legal para intervenir. Asimismo, el escrito reafirmó "su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género" y renovó su compromiso con los valores éticos dentro y fuera del deporte, asegurando plena colaboración con las autoridades.

El comunicado completo de Barracas Central

La denuncia pública de la expareja de Morales y las graves acusaciones

El caso explotó con extrema gravedad apenas horas después de que el atacante, conocido como el Toro, convirtiera el gol del triunfo de Barracas Central frente a River Plate en el estadio Monumental, por el arranque del Torneo Clausura.

Su expareja, Karen Dinna, utilizó su cuenta de Instagram para romper el silencio y denunciarlo públicamente por violencia física, psicológica y verbal durante sus meses de convivencia. La publicación estuvo acompañada de fuertes pruebas como fotografías que mostraban visibles hematomas en el rostro y las piernas de la denunciante.

Además, capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp tanto con el jugador como con la madre de este. En uno de los fragmentos expuestos, Dinna le recriminaba: "Me cagaste a piñas", "me pegaste una patada en el orto en México", "me dejaste un ojo morado", obteniendo como respuesta del delantero un frío: "Chau Karen, te amo".

Las imágenes que publicó Karen Dinna

Además, la denunciante relató que Morales solía dejarla encerrada con llave en el domicilio cuando concurría a entrenar y que, al intentar radicar la denuncia previamente, sufrió presiones del entorno familiar del deportista bajo la premisa de que "con plata se arregla todo". Tras superar el temor inicial, concluyó: "Hoy la denuncia ya está hecha".

El presente futbolístico de Morales y un contexto que da un giro drástico

Surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors —donde debutó en 2022—, el atacante se encontraba cumpliendo un préstamo en Barracas Central con vínculo hasta el 31 de diciembre de este año.

Su reciente tanto ante el Millonario, celebrado con el tradicional Topo Gigio en homenaje a Juan Román Riquelme, lo había colocado en el centro de la escena deportiva del fin de semana por su rendimiento dentro de la cancha. Sin embargo, la formalización de la denuncia judicial por violencia de género provocó un drástico giro institucional, apartándolo de manera indefinida de la actividad profesional con el club del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

BP