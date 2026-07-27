Iker Muniain confirmó los sondeos para ser DT de San Lorenzo: "Existió contacto"

Tras colgar los botines y poner fin a su etapa como futbolista en San Lorenzo, donde defendió los colores entre 2024 y 2025, Iker Muniain dio un giro rotundo en su carrera y fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Salamanca, equipo que milita en la Segunda Federación de España.

Durante su conferencia de prensa de presentación, el vasco fue consultado ineludiblemente por los fuertes rumores que lo vincularon recientemente con el banquillo del conjunto de Boedo —puesto que finalmente asumió Néstor "Pipo" Gorosito—. Sin vueltas, el flamante entrenador confirmó los acercamientos.

De San Lorenzo a su primer desafío como técnico: Iker Muniain colgó los botines y será entrenador

"Es cierto que existió contacto"

Descartando que se tratara de un simple invento mediático, Muniain aclaró cómo se gestaron las conversaciones con la institución argentina ante la urgencia deportiva que atravesaban: "La situación se dio porque a San Lorenzo se le presentó una necesidad; se quedaron sin técnico, y en esa necesidad existieron contactos, pero ya me ven aquí", explicó.

Iker Muniain, exjugador de San Lorenzo

Sin profundizar en polémicas, señaló que las negociaciones requieren de múltiples factores que esta vez no se alinearon: "Para que los contratos se den, se tienen que dar una serie de circunstancias y características para que se llegue a esa firma... Son situaciones normales, que se dan en cada mercado de pases".

Muniain y su cariño inquebrantable por San Lorenzo

A pesar de que su debut como director técnico se dará en el fútbol español, el excapitán dejó en claro que su vínculo afectivo con la Argentina y con el club de Boedo sigue intacto:"San Lorenzo fue mi último club como jugador y por el que guardo un cariño y un aprecio enorme; me une una relación muy cercana por la gente que lo maneja".

BP