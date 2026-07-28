Escándalo en el Brasileirao: investigan a un futbolista argentino por supuestos vínculos con apuestas deportivas en Fluminense

Un grave escándalo sacude al fútbol brasileño luego de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidiera abrir una investigación formal contra Luciano Acosta, una de las grandes figuras de Fluminense, por su presunta vinculación con el mercado de apuestas deportivas. El caso se centra específicamente en una tarjeta amarilla que el mediocampista argentino recibió en los instantes finales del encuentro frente a Bragantino, disputado el pasado 17 de agosto.

De acuerdo con la información publicada por Ge Globo, la alarma se encendió cuando la casa de apuestas "Stake" detectó un volumen anormal de transacciones económicas pronosticando la amonestación y suspensión de Acosta en el cotejo correspondiente a la Fecha 19 del Brasileirao. Dicha anomalía activó los mecanismos de control de "Sportradar", una empresa especializada contratada por la FIFA para monitorear de manera exhaustiva el desarrollo del campeonato nacional de Brasil.

Ídolos con prontuario: ¿Qué hacen los clubes cuando la pelota choca con la realidad?

El informe arbitral y la defensa del futbolista

El momento de la sanción ocurrió exactamente en el minuto 47 del segundo tiempo, en el marco de una gresca tumultuosa entre futbolistas que se prolongó durante cerca de cinco minutos. El tumulto finalizó con dos expulsados y con el volante argentino —quien inicialmente no había participado del núcleo del enfrentamiento— viendo la tarjeta amarilla cerca del cierre del pleito.

En el informe oficial del partido, el árbitro principal Davi de Oliveira Lacerda justificó la amonestación argumentando que Acosta incurrió en una conducta antideportiva: describió que fue sancionado por "actuar de una manera que demuestra falta de respeto por el juego" y "por empujar a su oponente imprudentemente fuera de la jugada". Tras las suspicacias y los reportes de apuestas masivas, la CBF avanzó con la apertura del expediente, mientras que el mediocampista negó de forma categórica estar involucrado en cualquier tipo de manipulación o red de apuestas.

La postura oficial de Fluminense ante la notificación

Ante la gravedad institucional de la acusación, la directiva del conjunto Tricolor se movilizó con hermetismo la semana pasada tras recibir la notificación formal de manera confidencial. El club carioca emitió un comunicado a través de sus redes sociales para fijar su posición frente al delicado escenario judicial y deportivo.

En el texto difundido, la institución informó que "está al tanto del caso" y ratificó la versión de su futbolista, destacando que Acosta "ha negado cualquier implicación en irregularidades". Asimismo, desde la dirigencia cerraron filas reafirmando que el club "está dispuesto a colaborar con las autoridades competentes" para esclarecer los hechos con absoluta transparencia.

BP