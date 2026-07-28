El DT de Barracas Central habló sobre el caso de Gonzalo Morales: "El club hizo lo que correspondía"

El director técnico de Barracas Central, Damián Ayude, rompió el silencio luego de que se desatara el escándalo institucional y judicial en torno a Gonzalo Morales. El delantero había acaparado las portadas de los diarios el último fin de semana tras marcar el histórico gol del triunfo frente a River, pero su presente dio un giro drástico al ser denunciado por violencia de género por su expareja, Karen.

Barracas Central confirmó que separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

Al haberse activado de inmediato el protocolo institucional tras la difusión en redes sociales de las acusaciones y las imágenes que mostraban a la joven con hematomas en el rostro, los brazos y las piernas, el entrenador reconoció que el diálogo con el futbolista ha sido mínimo: "Hablé muy poco con él. Fue todo muy reciente y también veníamos de la vorágine del partido. La parte dirigencial se encargó de la situación y en algún momento obviamente tendré contacto con Gonzalo".

Gonzalo Morales

Medida preventiva y respaldo total a la dirigencia

La decisión de apartar al delantero del plantel profesional tiene carácter preventivo y se mantendrá firme hasta que se esclarezcan los hechos en el ámbito judicial. Ante este escenario, Ayude avaló firmemente el accionar de la comisión directiva del club: "Fue todo muy repentino. El club hizo lo que correspondía como institución y tomó la medida que tenía que tomar".

Asimismo, el DT se refirió al deseo de que la situación se esclarezca de la mejor manera, aunque remarcó la postura institucional: "Esperemos que no haya sido lo que se está diciendo y que todo pueda resolverse. Pero obviamente hay que apoyar la decisión del club y esperar a ver qué sucede. Hay que esperar lo que determinen la Justicia y las leyes".

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El relato de la víctima y el comunicado del club

El caso salió a la luz el pasado domingo, cuando Karen utilizó sus redes sociales para detallar los calvarios que aseguró haber padecido durante su convivencia con el jugador cedido por Boca Juniors. "Durante meses fui víctima de violencia física y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer, que convivíamos: Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central. Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta", expresó en su posteo, sumando además capturas de conversaciones donde la madre del futbolista le pedía disculpas por lo sucedido.

El posteo que publicó Karen

Tras formalizar la denuncia penal y señalar que también recibió intimidaciones por parte del entorno familiar del deportista, la joven concluyó: "Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo".

Por su parte, desde la institución emitieron un mensaje oficial ratificando los pasos a seguir: "Barracas continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas correspondientes en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia".

El comunicado Barracas Central sobre Morales

BP