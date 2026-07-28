Dibu Martínez quedó atrapado en el barro: cómo fue el rescate y el emotivo regalo a los vecinos

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la Selección Argentina quedó atrapado con su camioneta en un camino repleto de barro mientras intentaba auxilar a su hermano, a quien le había sucedido exactamente lo mismo minutos antes.

La secuencia tomó un giro inesperado cuando Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro aparecieron en escena. Padre e hijo habían salido a recorrer la zona en moto con la remota ilusión de cruzarse al marplatense en su tiempo libre, sin imaginar que terminarían liderando un operativo de rescate de más de tres horas para salvar al campeón del mundo.

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La maniobra no fue nada sencilla y demandó un esfuerzo físico importante para lograr desatascar los vehículos. Durante más de tres horas, los hinchas trabajaron codo a codo junto al guardameta del Aston Villa, empujando y reacomodando la camioneta en la huella del camino hasta lograr que las ruedas volvieran a traccionar sobre suelo firme.

Al finalizar la agotadora jornada, la gratitud del arquero fue total para con sus rescatistas. "Nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos", relató Leonardo tras haber compartido un momento completamente fuera de libreto con la figura de la Scaloneta.

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En el intercambio entre el arquero y la familia, hubo gestos del Campeón del Mundo que fueron registrados por la familia y generó muchas interacciones en redes. El jugador le regaló una campera, firmó una camiseta y un poster.

El gesto generó una enorme emoción de la familia rescatista. "Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", confesó el hombre al recordar el instante en que abrazó la indumentaria del '23'.

LT.