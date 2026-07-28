Copa Sudamericana: qué equipos argentinos juegan esta semana y qué necesitan para clasificar a octavos

Esta semana se definen los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Tres de los representantes argentinos en el certamen —Boca Juniors, Lanús y Tigre— lograron sacar ventajas en sus respectivos encuentros de ida, pero afrontarán compromisos de máxima exigencia para sellar el boleto a la siguiente instancia, donde ya aguardan los potenciales rivales en el cuadro rumbo al título.

Ídolos con prontuario: ¿Qué hacen los clubes cuando la pelota choca con la realidad?

Tigre busca sellar la clasificación en Victoria ante Nacional

Tigre tiene el panorama más favorable. El Matador dio un golpe histórico en Montevideo al golear por 3-0 a Nacional con los tantos de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

Luego de tropezar en el estreno del campeonato doméstico frente a Estudiantes de Río Cuarto, el conjunto de Victoria jugará este martes desde las 19.00 en el Estadio José Dellagiovanna.

Con una ventaja de tres goles y la posibilidad de definir la serie en condición de local, a Tigre le alcanza con ganar, empatar e incluso perdiendo por una diferencia menor a tres tantos para meterse en los octavos de final, instancia en la que ya espera el Montevideo City Torque, también de Uruguay.

Lanús viaja a la altura de Cusco para defender su ventaja ante Cienciano

El Granate tendrá una parada brava y un largo desplazamiento hasta Perú. Este miércoles a las 21.30, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se medirá ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la altura de Cusco.

En el duelo de ida disputado en La Fortaleza, el elenco del sur bonaerense se impuso por 2-0 gracias a las conquistas de Franco Watson y Ramiro Carrera, a pesar de haber sufrido la expulsión de Lucas Besozzi.

Para avanzar a la siguiente fase, Lanús deberá cuidar esa diferencia: ganando, empatando o incluso perdiendo por la mínima diferencia le bastará para clasificar. Si logra superar la llave, se medirá en octavos de final contra el duro Botafogo de Brasil.

Boca va a Chile obligado a reaccionar frente a O'Higgins

Golpeado anímicamente tras la dura caída por 3-0 frente a Deportivo Riestra en su debut por el torneo local, el Xeneize buscará cambiar de página en el plano internacional. Este jueves a partir de las 21.30, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena visitará a O'Higgins en el Estadio El Teniente de Chile.

En el partido de ida disputado en La Bombonera, Boca se impuso por la mínima (1-0) con un gol de Miguel Merentiel.

Para asegurar su boleto a los octavos de final —donde ya espera el Recoleta de Paraguay—, el conjunto de la Ribera necesita como mínimo un empate en tierras trasandinas, o bien una victoria que disipe las dudas dejadas en su última presentación doméstica.

Cronograma completo de los dieciseisavos de final (Vuelta)

Martes 28 de julio

19.00 | Tigre (3) vs. (0) Nacional

21.30 | Santos (4) vs. (1) Universidad Central

Miércoles 29 de julio

19.00 | Vasco da Gama (2) vs. (2) Independiente Medellín

21.30 | Cienciano (0) vs. (2) Lanús

21.30 | Bragantino (0) vs. (0) Sporting Cristal

Jueves 30 de julio

19.00 | Gremio (2) vs. (3) Bolívar

21.30 | O'Higgins (0) vs. (1) Boca

21.30 | Caracas (0) vs. (2) Independiente Santa Fe

BP