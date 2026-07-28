Por qué Vozinha no podrá usar su histórico apodo en la camiseta de Colo Colo

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, popularmente conocido como Vozinha tras el Mundial 2026, se transformó en uno de los refuerzos más destacados del mercado de pases de Colo Colo. Sin embargo, la hinchada del Cacique no podrá ver estampado en la camiseta del futbolista el sobrenombre que lo acompañó a lo largo de toda su carrera profesional en el fútbol internacional.

Vozinha y Lionel Messi

Lionel Messi y un nuevo cruce con la MLS: ¿Podría haber sanción para el argentino?

La imposibilidad de lucir su apodo en el dorsal no responde a una decisión del club ni a un gusto personal del jugador. El freno es estrictamente normativo y tiene sustento en las reglas internas que rigen la competencia del fútbol de la Primera División de Chile, redactadas de manera explícita para el campeonato local.

El motivo de esta prohibición está argumentado en el artículo 36 de las Bases del Campeonato Nacional chileno. La normativa exige puntualmente que en las camisetas oficiales "se deberá estampar el apellido paterno o materno" del deportista, impidiendo de forma categórica el uso de identificaciones informales dentro del terreno de juego.

La norma de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) remarca en el mismo punto que "no se admitirán apelativos o sobrenombres". Ante este panorama legal, la dirigencia alba y el propio jugador debieron acatar la regla, garantizando que la indumentaria respete el reglamento para evitar sanciones administrativas.

Esta norma aplica solo al fútbol chileno

Real Madrid define el futuro de Franco Mastantuono: la postura de Mourinho y el club que pica en punta para contratarlo

De este modo, el uno de la Selección de Cabo Verde deberá usar la indumentaria estampada con la inscripción Josimar Dias o Évora, sus apellidos legales. Con 38 años y una extensa trayectoria en Europa y Medio Oriente, la modificación resulta llamativa porque el deportista construyó toda su identidad deportiva con el seudónimo que le puso su abuela en la infancia.

Ahora, la decisión quedó en manos de la ANFP. Mientras Colo-Colo aguarda una respuesta, buscará que Vozinha pueda seguir luciendo en la espalda el nombre. Si el pedido prospera, el arquero mantendrá su identidad deportiva; de lo contrario, deberá adaptarse al reglamento chileno y utilizar alguno de sus apellidos en la camiseta.