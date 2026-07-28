Oficial: Zinedine Zidane es el nuevo entrenador de la selección de Francia

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó a Zinedine Zidane como el nuevo director técnico de la selección absoluta masculina. De este modo, uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol galo asume finalmente el cargo para reemplazar a Didier Deschamps, quien cerró una etapa gloriosa de más de una década al frente del combinado francés.

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El anuncio oficial se llevó a cabo en la capital francesa en una conferencia de prensa encabezada por el titular de la entidad madre del fútbol galo, Philippe Diallo. Durante el cónclave ante los medios, el dirigente ratificó que el contrato de "Zizou" se extenderá por las próximas cuatro temporadas —asegurando su continuidad hasta el año 2030— y remarcó el enorme valor simbólico y deportivo que representa incorporar al emblemático exfutbolista como conductor táctico del seleccionado nacional.

El regreso de un técnico multicampeón y el legado de Deschamps

Tras cinco años de inactividad como entrenador principal, a sus 54 años Zidane regresa de manera oficial a los bancos de suplentes. Su última experiencia en la dirección técnica había concluido en 2021 al mando del Real Madrid, institución donde construyó un ciclo histórico y sumamente exitoso tras conquistar tres ediciones consecutivas de la UEFA Champions League y dos campeonatos de LaLiga de España, entre otros títulos de relevancia internacional.

Por su parte, la salida de Didier Deschamps marca de manera indiscutida el cierre de una era dorada para el fútbol francés. En sus 14 años al mando del equipo galo, el entrenador saliente guio a Les Bleus a la obtención inolvidable de la Copa del Mundo en Rusia 2018 y al subcampeonato en Qatar 2022, dejando una vara sumamente alta para su sucesor.

La emoción de la Federación y el sueño cumplido de "Zizou"

La presentación formal de Zidane se llevó a cabo en París y estuvo focalizada en las altas expectativas que genera su figura. Philippe Diallo destacó la importancia de incorporar a una de las máximas leyendas de la historia del fútbol francés para conducir al seleccionado en los próximos desafíos internacionales.

Durante el acto oficial, Diallo remarcó el profundo significado que representa la llegada de Zidane al banco de suplentes de Les Bleus y recordó que el exjugador siempre manifestó públicamente su anhelo incontenible de dirigir al combinado nacional de su país: “Este es un momento excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, expresó con orgullo el presidente de la FFF durante la conferencia.

Con el respaldo absoluto de la dirigencia, la devoción de los hinchas y un plantel plagado de figuras de primer nivel mundial, Zinedine Zidane afronta el desafío más prestigioso y anhelado de su carrera en los banquillos, con la misión de escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol francés.

BP