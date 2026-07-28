Lionel Messi y un nuevo cruce con la MLS: ¿Podría haber sanción para el argentino?

La Major League Soccer confirmó que Lionel Messi no estará presente en el tradicional MLS All-Star Game 2026, evento que se celebrará en el Bank of America Stadium de Charlotte. Sin embargo, a diferencia de la temporada pasada, el astro argentino del Inter Miami no recibirá ningún tipo de castigo ni fecha de suspensión por ausentarse de la cita de exhibición.

La decisión quedó respaldada por una reglamentación previa pactada entre la MLS, la asociación de futbolistas y las franquicias antes de iniciar el calendario competitivo. Como la Copa del Mundo 2026 concluyó hace apenas diez días y la Selección Argentina disputó el torneo hasta las instancias decisivas, se estableció un protocolo especial de descanso y recuperación para los futbolistas afectados.

Lionel Messi deberá volver a la MLS

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En la última edición del certamen de estrellas, la historia fue completamente diferente. el astro no asistió al compromiso tras su participación en el Mundial de Clubes con las Garzas y fue castigado con una fecha de sanción automática en el torneo local por no contar con un permiso previo formalizado por las autoridades de la liga norteamericana.

En esta oportunidad, la MLS aclaró a través de un comunicado oficial que tanto el capitán rosarino como su compañero Rodrigo De Paul quedaron eximidos de viajar a Carolina del Norte. De esta forma, el cuerpo técnico de Inter Miami podrá administrar el retorno de sus figuras a la cancha sin presiones ni penalizaciones disciplinarias.

Ante la baja confirmada del capitán albiceleste, la organización de la liga se movió rápido para convocar a sus reemplazantes. El futbolista danés Philip Zinckernagel (Chicago Fire) tomará el lugar de Lionel Messi en el plantel que se medirá frente a las figuras de la Liga MX.

Por el momento, no hay una fecha fija para que el '10' vuelva a vestirse de corto con Inter Miami. La prioridad del club de la Florida es que cumpla el período estipulado de acondicionamiento físico antes de reincorporarse a la exigencia del torneo regular.