Fecha 2 del Torneo Clausura 2026: cronograma de partidos y resultados

El Torneo Clausura 2026 continuará su marcha esta semana con el desarrollo de la segunda fecha, la cual se pondrá en marcha este martes 28 de julio con el cruce entre San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza, y promete emociones fuertes con platos fuertes como la visita de River a Gimnasia en La Plata y el choque entre Independiente y Newell's en Avellaneda.
Sin embargo, el cronograma sufrirá una extensa modificación y finalizará recién el jueves 6 de agosto, ya que Boca Juniors, Lanús y Tigre disputarán los encuentros correspondientes a esta jornada recién a principios del mes próximo debido a sus compromisos coperos en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde recibirán o visitarán a Estudiantes, Belgrano y Unión, respectivamente.
Arrancó el Torneo Clausura 2026: Resultados y el resumen completo de la primera fecha del fútbol argentino
Cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura
Martes 28 de julio
19: San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Fernando Echenique.
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez.
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
- Cuarto árbitro: Julián Jerez.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Lucas Pardo.
19: Banfield vs. Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.
- VAR: Álvaro Carranza.
- AVAR: Lucas Cavallero.
21.15 Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Felipe Viola.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Lucas Germanotta.
21.15: Rosario Central vs. Racing -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: José Castelli.
- Cuarto árbitro: Nicolás Kresta.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Carla López.
Miércoles 29 de julio
14.30: Barracas Central vs. Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Wenceslao Meneses.
17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende.
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Jorge Baliño.
- AVAR: Ernesto Callegari.
19.15: Gimnasia vs. River -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Salomé Di Iorio.
21.30 Instituto vs. Platense -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
- Cuarto árbitro: Jorge Etem.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Mauro Ramos Errasti.
Jueves 30 de julio
19: Independiente Rivadavia vs. Huracán -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
- Cuarto árbitro: Matías Billone.
- VAR: Daniel Zamora.
- AVAR: Gastón Suárez.
19: Talleres vs. Vélez -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- AVAR: Franco Acita.
21.15: Independiente vs. Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: César Ceballo.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Julio Fernández.
21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
- Cuarto árbitro: Federico Benítez.
- VAR: Brian Ferreyra.
- AVAR: Iván Núñez.
Miércoles 5 de agosto
19: Boca vs. Estudiantes de La Plata -Zona A- (TNT Sports)
21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)
Jueves 6 de agosto
19: Unión vs. Lanús -Zona A- (TNT Sports)
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