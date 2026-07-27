La Premier League implementará una nueva regla para evitar que los arqueros hagan tiempo

La Premier League, junto con el resto de las principales competiciones profesionales de Inglaterra, comenzará a aplicar una novedosa regla que busca evitar que las interrupciones por supuestas lesiones de los arqueros sean utilizadas para enfriar el partido o darle descanso al equipo.

La medida, aprobada por la International Football Association Board (IFAB) como parte de un período de prueba para la temporada 2026/27, establece que cada vez que un arquero necesite atención médica dentro del campo, un jugador de campo de su mismo equipo deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto tras la reanudación del encuentro.

No se podrá hacer más tiempo con los arqueros

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El futbolista que saldrá será elegido por el entrenador o el cuerpo técnico, que contará con apenas diez segundos para tomar la decisión. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, será el capitán quien deba dejar momentáneamente la cancha. El objetivo es claro: eliminar una de las maniobras más utilizadas para hacer tiempo.

Sin embargo, la nueva normativa contempla varias excepciones: No se aplicará si el arquero sufrió una falta, protagonizó un choque con otro futbolista, presenta una hemorragia o existe una situación médica grave, como una posible conmoción cerebral.

Cabe destacar que no se trata de una regla definitiva, sino de un ensayo que será evaluado durante la temporada en la Premier League, la English Football League (EFL), la Women's Super League y la National League. Una vez analizados los resultados, la IFAB decidirá si la incorpora de manera permanente al reglamento del fútbol mundial.

LT.