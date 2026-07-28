San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura

Este martes desde las 19 horas, San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El Ciclón intentará recuperarse de la eliminación por los 16avos de la Copa Argentina y la caída por 1-0 ante Lanús en el debut, mientras que la Lepra mendocina buscará su segundo triunfo consecutivo.

El encuentro será dirigido por Fernando Echenique y podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN Premium.

Fecha 2 del Torneo Clausura 2026: cronograma de partidos

Cómo llega San Lorenzo

San Lorenzo atraviesa un arranque negativo en el ciclo de Néstor Gorosito, sumando dos derrotas consecutivas: quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales (5-4) tras igualar 1-1 con Deportivo Riestra, y cayó 1-0 ante Lanús en su debut por el torneo local. Con un plantel diezmado y plagado de juveniles, el Ciclón buscará su primer triunfo tras el Mundial jugando ante su gente.

San Lorenzo

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

Gimnasia inició el Clausura ganándole 1-0 a Central Córdoba gracias al tanto de Agustín Módica. Los dirigidos por Darío Franco saben que lucharán hasta el final por la permanencia en Primera División y buscarán otra victoria que les de un poco de aire en el arranque de la segunda parte del 2026.

San Lorenzo vs Gimnasia de Mendoza: las posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julian Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Estadísticas y minuto a minuto

BP