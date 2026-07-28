martes 28 de julio del 2026
Torneo Clausura 2026

San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura

Este martes en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza buscando su primer victoria en un semestre que arrancó con el pie izquierdo.

San Lorenzo en Brasil
San Lorenzo en Brasil | AFP
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Este martes desde las 19 horas, San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El Ciclón intentará recuperarse de la eliminación por los 16avos de la Copa Argentina y la caída por 1-0 ante Lanús en el debut, mientras que la Lepra mendocina buscará su segundo triunfo consecutivo.

El encuentro será dirigido por Fernando Echenique y podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN Premium. 

Fecha 2 del Torneo Clausura 2026: cronograma de partidos

Cómo llega San Lorenzo 

San Lorenzo atraviesa un arranque negativo en el ciclo de Néstor Gorosito, sumando dos derrotas consecutivas: quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales (5-4) tras igualar 1-1 con Deportivo Riestra, y cayó 1-0 ante Lanús en su debut por el torneo local. Con un plantel diezmado y plagado de juveniles, el Ciclón buscará su primer triunfo tras el Mundial jugando ante su gente.

San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca
San Lorenzo

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

Gimnasia inició el Clausura ganándole 1-0 a Central Córdoba gracias al tanto de Agustín Módica. Los dirigidos por Darío Franco saben que lucharán hasta el final por la permanencia en Primera División y buscarán otra victoria que les de un poco de aire en el arranque de la segunda parte del 2026.

San Lorenzo vs Gimnasia de Mendoza: las posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julian Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

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BP

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