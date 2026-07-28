Boca acelera por un nuevo nueve: cómo van las negociaciones por Gondou, David Romero y el "Haaland Sudamericano"

Boca continúa trabajando en la búsqueda de un centrodelantero para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada. En ese contexto, las negociaciones por Lucas Passerini, David Romero y Luciano Gondou siguen en marcha y el Consejo de Fútbol analiza cuál de las tres opciones puede llegar a buen puerto.

El Chino Romero, la primera opción

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Uno de los nombres que más avanzó en las últimas horas es el de David Romero, aunque la respuesta de Tigre dejó en claro que no será una operación sencilla. El Matador de victoria habría pedido 8 millones de dólares mas variables, llegando a una cifra cercana a los 12 millones. Sumado al monto económico, pretendían el 50% del pase de Jabes Saralegui, jugador que actualmente está a préstamo y una cesión de Kevin Zenón.

Inicialmente el Xeneize quiso negociar el préstamo de Camilo Rey Domenech y de Williams Alarcón, pero desde el norte de la provincia de Buenos Aires le bajaron la persiana y hoy parece que la llegada del Chino a Boca es imposible.

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Por otro lado, desde Belgrano también se refirieron a la posibilidad de una futura negociación por Lucas Passerini. El presidente del club cordobés, Luis Artime, aseguró en ESPN que hasta el momento no existió ningún contacto oficial: "No hubo ninguna oferta formal, todo sale de la prensa y no tuvimos pedido oficial de ningún equipo".

Además, dejó en claro cuál será la postura de Belgrano si finalmente Boca decide avanzar: "La oferta tiene que ser muy satisfactoria. Si hay un llamado, escucharemos. Hoy, Passerini es el Haaland sudamericano. No tiene cláusula y no tenemos necesidad de vender", sentenció.

Mientras tanto, Luciano Gondou continúa siendo otra de las alternativas que maneja el Xeneize. Con tres nombres sobre la mesa y negociaciones abiertas, Boca sigue buscando al delantero que pretende Rodolfo Arruabarrena para potenciar el ataque en lo que resta del semestre.

LT.