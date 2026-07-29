Luego del exigente desgaste físico y mental que significó llegar hasta el último día del Mundial 2026, donde Argentina se quedó con el subcampeonato tras perder ante España, Lionel Messi disfrutó de unas minis vacaciones en Rosario. Sin embargo, las vacaciones para el Diez ya terminaron y se tomó el vuelo de regreso a Miami.

Sin pasar por los festejos ni los compromisos protocolares en Buenos Aires, la Pulga voló de forma directa a Santa Fe el pasado 21 de julio para refugiarse en la intimidad de su hogar. Durante estos siete días de pura desconexión junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, al astro argentino se lo vio relajado: además de reencontrarse con su padre Jorge y recorrer las calles de la zona sur rosarina, Leo se dio el gusto de decir presente en el estadio de Central Córdoba de Rosario, en Arroyo Seco, para presenciar el encuentro de Leones FC.

Sin embargo, las vacaciones terminaron: pasadas las 22:30 de este martes, Messi despegó desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas en un vuelo privado con destino a Florida.

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El plan de reacondicionamiento y el presente de Inter Miami

En Estados Unidos lo aguarda un Inter Miami que supo aguantar su ausencia. Pese a no contar con Messi ni con Rodrigo De Paul en las últimas jornadas de la MLS, el equipo rosa sacó adelante dos compromisos clave al vencer a Chicago Fire (3-2) y a Montreal (1-0).

Atendiendo a la enorme seguidilla de ocho partidos disputados durante la cita mundialista, la MLS otorgó luz verde a las franquicias para administrar de manera individual las vacaciones y la puesta a punto de sus figuras. Por esta razón, el rosarino quedó desafectado del MLS All-Star Game en Charlotte y tampoco sumará minutos en el duelo del próximo sábado ante Columbus Crew.

¿Cuándo volverá a jugar Messi?

El objetivo principal del cuerpo médico pasa por evitar cualquier tipo de sobrecarga muscular y garantizar que el regreso del capitán sea al cien por ciento desde lo físico.

Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami

Bajo ese panorama, el escenario marcado en el calendario para su reaparición oficial es el miércoles 5 de agosto, fecha en la que Inter Miami debutará en la Leagues Cup recibiendo al Atlético de San Luis.

Si el cuerpo técnico determina que precisa algunos días más de ritmo futbolístico en los entrenamientos, su vuelta se postergaría unos de días más para la fase de grupos del certamen internacional: el sábado 8 de agosto en el cruce de alto voltaje ante Monterrey, o bien el miércoles 12 frente al Club León.

FMZ