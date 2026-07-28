El comienzo de la Fecha 2 en el Torneo Clausura 2026 contó con un partido que tuvo a los arqueros como protagonistas, aunque no de la mejor forma. Banfield celebró un triunfo que necesitaba, pero aunque estuvo 3-0 arriba en el marcador terminó apretado por la reacción de Sarmiento de Junín.

Iván Arboleda, arquero colombiano de Sarmiento con pasado en Banfield, tuvo mucho que ver para que el Taladro moldee su diferencia durante la segunda mitad. Una mala salida del golero terminó en la apertura de Tiziano Perrotta, quien también marcó el segundo con cierta complicidad del uno.

Banfield sufrió pero venció a Sarmiento

Arboleda completó su noche con un evitable penal para que Banfield se ponga, con gol de Bruno Sepúlveda, 3-0 a ocho minutos del final.

El increíble blooper de Facundo Sanguinetti en la victoria de Banfield

Parecía que el equipo de Pedro Troglio tenía todo controlado, sin embargo a seis del cierre su arquero Facundo Sanguinetti protagonizó una jugada que ya aseguró su lugar en los especiales de fin de año.

Sanguinetti recibió el pase atrás de Meriano pero el estado del campo de juego le jugó una mala pasada, la pelota picó de manera irregular y el arquero le erró al derechazo. Jonathan Herrera se benefició para marcar el primero de Sarmiento.

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Enseguida Sarmiento de Junín marcó el 2-3, con gol de Marabel, y dejó todo muy apretado en un partido que tuvo 5 tantos durante el complemento, y en el que Banfield pudo sumar pese al dramático cierre.

Las estadísticas de Banfield vs Sarmiento

NZ