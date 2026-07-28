Tigre vs Nacional: el Matador perdió 2-1, pero selló un sufrido pase a octavos de la Copa Sudamericana

Tigre sufrió más de la cuenta, pero logró sellar un boleto de oro. A pesar de perder 2-1 en Victoria frente a un aguerrido Nacional de Uruguay, el Matador sacó chapa con la ventaja conseguida en el cruce de ida (3-0) y logró la ansiada clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias a un marcador global de 4-2.

El conjunto uruguayo vendió cara la derrota y puso en jaque la serie con los goles de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, quedando a un solo tanto de forzar los penales. Sin embargo, el equipo argentino supo aguantar la embestida en un trámite cargado de tensión y suspenso.

Con el objetivo cumplido y la tranquilidad de haber dejado atrás una llave durísima, el Matador ya da vuelta la página y se enfoca en su próximo desafío continental. En la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, Tigre volverá a verse las caras ante un rival uruguayo cuando enfrente a Montevideo City Torque por un lugar en los cuartos de final.

Golpe rotundo de Nacional en el primer tiempo

Nacional pegó duro en Victoria y se fue al descanso ganándole 2-0 a Tigre gracias a los goles de sus artilleros Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. El Bolso dominaba la historia, se adueñaba de la serie en la Copa Sudamericana y quedaba a tan solo un tanto de igualar la llave de vuelta.

El equipo uruguayo salió a jugar la revancha con la sangre en el ojo y no tardó en trasladar esa intensidad al marcador. Apenas a los 10 minutos de juego, Maxi Gómez metió un derechazo potente y puso el 1-0 con un golazo.

Tigre sintió el golpe y, aunque intentó reaccionar mediante remates lejanos de Santiago López y centros buscando a Ignacio Russo, Nacional mantuvo el control del juego.

La polémica de la noche llegó a la media hora de juego: Maximiliano Silvera convirtió lo que era el segundo grito charrúa, pero la jugada fue anulada en primera instancia por posición adelantada. Sin embargo, tras un suspenso interminable y la revisión del VAR a cargo del árbitro brasilero Flávio de Souza, el gol terminó siendo convalidado, estampando un 2-0 letal.

Con este resultado parcial, el Tricolor se marchaba al descanso habiendo hecho los deberes en el primer tiempo y dejando la serie al rojo vivo.

A pesar de que la agonía duró todo el segundo tiempo, Tigre descontó y pasó de ronda

En el arranque del complemento, el Matador salió decidido a buscar el gol de la tranquilidad y tuvo su chance más clara a los 19 minutos, cuando Santiago López mandó la pelota al fondo de la red.

No obstante, el VAR volvió a ser protagonista y llamó a Flávio de Souza para anular la jugada por posición adelantada, manteniendo el dramatismo a en el Coliseo.

Nacional apeló a los cambios con el ingreso de Nicolás Lodeiro para quemar las últimas naves en busca del gol del milagro, mientras que Tigre se encadenó atrás con la solidez de Joaquín Laso y Alan Barrionuevo para aguantar la embestida final.

A falta de 10 minutos para el final, Tigre llegó al gol que lo tranquilizó por completo: tras un excelente pase, Santiago López se fue mano a mano contra el arquero y no perdonó: abrió el pie y puso el 2-1.

Pese a los constantes centros y la presión del equipo uruguayo en los minutos adicionados, el marcador no se volvió a mover. Con el 2-1 definitivo en la vuelta, el global terminó 4-2 a favor de Tigre, sellando un boleto tan sufrido como celebrado a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

FMZ