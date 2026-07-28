Franco Mastantuono en el Real Madrid: gol, titularidad con Mourinho y qué pasará con su futuro

Franco Mastantuono empieza a ganar terreno y confianza en el inicio del ciclo de José Mourinho en el Real Madrid. El ex River sumó su segunda titularidad consecutiva en la pretemporada merengue y pagó con un gol en el triunfo 4-1 frente a Leganés en Valdebebas.

Ubicado sobre la banda derecha, el juvenil argentino fue de menor a mayor. Tras un primer tiempo disputado y bajo la lupa de la prensa española por su rendimiento, Mastantuono mostró una cara muy distinta en el complemento: más participativo, punzante e incisivo en el área rival.

El grito del oriundo de Azul llegó a los 13 minutos del segundo tiempo. Tras un fuerte remate de Trent Alexander-Arnold que el arquero visitante no pudo contener, Mastantuono capturó el rebote para marcar el tercer tanto de la Casa Blanca. Los demás goles del equipo madrileño los anotaron Federico Valverde, Gonzalo García y Pulido en contra.

El volante ofensivo completó los 90 minutos y ratificó la confianza que le viene dando el entrenador. En la prueba anterior frente al Alcorcón, el argentino también había ido desde el arranque y generado la jugada de un penal, mostrando señales claras de querer pelear por un puesto.

Su actuación frente al Leganés llega en un momento clave. Mientras la dirigencia y el cuerpo técnico evalúan la composición final del equipo para la temporada, con la alternativa de una cesión para sumar rodaje, Mastantuono responde en la cancha y busca convencer a Mourinho.

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¿Se queda o sale a préstamo? Qué pasará con el futuro de Mastantuono

A pesar de su protagonismo en los primeros amistosos de la era Mourinho, el futuro del argentino de cara a la temporada que se avecina todavía no está 100% definido. En las oficinas del Madrid reina la convicción de que se trata de un valor a largo plazo, pero la alta competencia en el ataque del Real Madrid abre la posibilidad de una salida cedido a otro club europeo.

Franco Mastantuono

Entre los probables destinos aparecen clubes de la Premier League y la Serie A como Fulham y Fiorentina, mientras que en Núñez también siguen de cerca su situación. Fulham tiene a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador, y aquí aparece otro factor clave. Arbeloa confió en Franco durante su reciente paso al frente del primer equipo de Real Madrid y le dio minutos en 18 de sus 28 partidos.​

De todas formas, con la pretemporada en marcha y varios ensayos por delante, Mastantuono apuesta a seguir sumando rendimientos destacados y goles.

FMZ