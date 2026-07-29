Argentinos Juniors dio una gran función de martes por la noche en el Estadio Diego Armando Maradona y goleó 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo conducido por Nicolás Diez impuso sus condiciones de principio a fin, manejó los tiempos con fluidez y selló un triunfo con chances claras y goles.

Argentinos tomó la manija del encuentro desde el inicio y tardó poco en probar los reflejos de Lucas Bruera, golero visitante. La cuerda se cortó a los treinta minutos, cuando un rebote del propio arquero dejó viva la pelota que Gastón Verón empujó para el 1-0.

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Argentinos goleó y lidera en el comienzo del Clausura

El Bicho tuvo varias chances claras para estirar diferencia y terminó haciéndolo en el segundo tiempo. Matías Giménez y Hernán López Muñóz le dieron forma al 3-0 final.

El gol del sobrino nieto de Diego Armando Maradona fue revisado a instancias del VAR, que terminó validándolo. Argentinos firmó su segundo triunfo en dos partidos, liderando transitoriamente en este inicio de torneo.

Hernán López Muñóz

Estudiantes de Río Cuarto, muy complicado con la permanencia, no logró sostenerse tras el debut triunfal ante Tigre. El equipo de Rubén Forestello necesita puntos, e intentará sumarlos cuando reciba a Banfield el próximo sábado.

Ese mismo día Argentinos será visitante de Belgrano de Córdoba.

NZ