La Comisión Disciplinaria de la FIFA adoptó una serie de medidas con relación a distintos incidentes protagonizados por la Selección Argentina durante la Copa Mundial 2026. Así lo anunció la Casa Madre, publicando en su sitio oficial una actualización tras darse a conocer el inicio de la investigación de los hechos.

La Final del Mundo, bajo investigación

AFA afronta cargos por presuntos cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de partidos, incumplimiento de los protocolos de seguridad y conducta inapropiada de aficionados y miembros de la delegación. FIFA presenta los distintos artículos de su Código Disciplinario que habrían sido infringidos, y de allí se desprende la investigación por la bandera de Malvinas exhibida en las semifinales ante Inglaterra.

FIFA abrió un procedimiento por la bandera de Malvinas

FIFA apunta “la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores” y “de servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva” como posibles motivos de sanción para AFA.

Bandera de las Malvinas

Vale recordar que en 2014 la FIFA sancionó a AFA luego que la Selección Argentina posara con una bandera alusiva a Malvinas en un amistoso internacional disputado en La Plata. En aquella oportunidad la Casa Madre del Fútbol Argentino fue multada con 30.000 francos suizos, sin sanción disciplinaria a futbolistas.

Los futbolistas investigados podrían ser sancionados por FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA también destacó los expedientes en curso contra los jugadores Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del asistente técnico Roberto Ayala.

Incidentes en la Final del Mundo

Paredes, Molina y Ayala son investigados por distintos cargos de agresión, mientras que Thiago Almada es investigado por conducta antideportiva, cargo que también recayó sobre Nahuel Molina.

Roberto Ayala rompió el silencio tras la agresión y el escándalo con Dani Olmo

Los cuatro deberán realizar su descargo ante la Comisión para exponer su postura, y luego de recibirlas FIFA emitirá una resolución “más adelante”. Todo parece indicar que recibirán sanciones deportivas, con la imposibilidad de disputar algunos partidos internacionales.

NZ