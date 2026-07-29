River vs Gimnasia, por el Torneo Clausura: a qué hora es, cómo verlo en vivo y formaciones

Luego de un debut en falso, River buscará dar vuelta la página este miércoles. A partir de las 19:15 horas, el Millonario visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Sin lugar a dudas, será un choque cargado de tensión deportiva, donde ambos conjuntos llegan urgidos por sumar de a tres tras arrancar el certamen con derrota.

Desde el estadio Juan Carmelo Zerillo, el encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium.

Cómo llega River

El panorama en River exige una respuesta inmediata. Los dirigidos por Eduardo Chacho Coudet vienen de caer sorpresivamente en el inicio del torneo al caer 1-0 frente a Barracas Central en condición de local. La falta de efectividad y la desconexión entre líneas generaron impaciencia, en lo que significó además la tercera derrota consecutiva del equipo en el plano doméstico.

River Plate

A pesar de la derrota, el Millonario recibió una buena noticia de cara a este partido: el Tribunal de Disciplina le levantó la sanción a Coudet, por lo que el director técnico podrá decir presente ante el Lobo.

Por otro lado, y pese a las bajas y a los reajustes tácticos, River cuenta con una plantilla estelar con nombres de calibre internacional como Marcos Acuña, Nicolás Otamendi y Ángel Correa. La dupla ofensiva compuesta por Facundo Colidio y Rafael Santos Borré será la encargada de comandar el ataque millonario para reencontrarse con el gol.

Cómo llega Gimnasia

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra atraviesa un presente de sensaciones encontradas. Gimnasia viene de caer 2-1 ante Racing en Avellaneda en un duelo donde el trámite fue sumamente parejo. Sin embargo, la bronca en el plantel platense quedó marcada por el polémico arbitraje que omitió un penal no sancionado en los minutos finales, privando al Lobo de traerse al menos un punto del Cilindro.

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Pese a la caída en la primera fecha, la campaña del Tripero en 2026 sostiene expectativas elevadas. El equipo está clasificado a los octavos de final de la Copa Argentina, donde chocará ante Deportivo Riestra, y se mantiene expectante en la Tabla Anual con chances concretas de pelear por puestos de clasificación a copas internacionales.

De todas maneras, Gimnasia arrastra una pesada racha negativa ante River como local. La última victoria del Lobo frente a River en su estadio se remonta a diciembre de 2017, cuando ganó 2-1. Con esa espina atragantada, los de La Plata pretenden convertir el Zerillo en una verdadera fortaleza.

River vs Gimnasia: las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo.

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