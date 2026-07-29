Tensión en Inglaterra: Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister contrataron seguridad privada en sus casas por temor a ataques

El triunfo agónico de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que significó el pasaporte a la gran final del Mundial 2026, dejó secuelas que trascienden el plano estrictamente deportivo. En medio de un clima de alta sensibilidad en territorio británico, los mediocampistas Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister optaron por blindar sus domicilios particulares.

De acuerdo con lo revelado por el tabloide The Sun, ambos futbolistas decidieron contratar custodia privada de forma temporal para salvaguardar sus hogares ubicados en el noroeste de Inglaterra, ante el temor latente de sufrir represalias por parte de simpatizantes locales en caliente.

El padre de Alexis Mac Allister rompió el silencio y reveló qué se habló realmente en el vestuario antes de la final

La polémica por los festejos y la bandera de Malvinas

La decisión de los campeones del mundo no estuvo aislada del fervor desatado tras el pitazo final. La tensión escaló de manera exponencial luego de que trascendieran imágenes de los festejos en el vestuario argentino, donde Lisandro Martínez posó junto a una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

De la escena también participaron Alexis Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso. Si bien la postal desató una fuerte controversia en los medios y sectores de la opinión pública del Reino Unido, fuentes policiales confirmaron que no se registraron disturbios, ataques ni hechos de vandalismo en las inmediaciones de las propiedades de los jugadores. La presencia de los custodios operó estrictamente como un escudo de prevención.

La Selección Argentina y la bandera de Malvinas

Una iniciativa personal y ajena a los clubes

El reporte británico detalló además que las instituciones en las que militan los deportistas se mantuvieron al margen del operativo. En el caso de Manchester United, se aclaró que la directiva no intervino en la contratación de la seguridad para Martínez, corriendo el gasto y la logística por cuenta exclusiva del defensor.

Para tomar esta determinación, los argentinos evaluaron antecedentes de otros torneos internacionales, donde distintas desilusiones de los Three Lions derivaron en ataques vandálicos contra murales y propiedades de figuras del propio seleccionado inglés, sirviendo esto como una clara señal de alerta.

El cariño de los hinchas en contraste con la tensión política

A pesar del revuelo mediático y la fricción generada por el cruce mundialista, tanto Martínez como Mac Allister disfrutan de un sólido respaldo en el día a día con sus respectivas parcialidades.

En Old Trafford, el zaguero es una de las piezas más queridas y respetadas desde su desembarco en 2022, donde los fanáticos suelen entonar el tradicional cántico "Argentina" como muestra de devoción histórica. Un escenario idéntico vivió el volante central durante su exitoso paso por el Brighton, club que lo cobijó y ovacionó tras su consagración en Qatar. Sin embargo, en el delicado tablero geopolítico que encendió la semifinal mundialista, primó la prudencia familiar por encima de la cotidianeidad deportiva.

BP