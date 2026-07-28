Marc Cucurella cumplió su promesa: se tatuó la cara de Luis de la Fuente tras el Mundial 2026

Las promesas están para cumplirse y Marc Cucurella lo dejó más que claro. El lateral izquierdo de la selección de España compartió en sus redes sociales el tatuaje que se hizo en homenaje a Luis de la Fuente, el entrenador que condujo a la Roja al título en el Mundial 2026.

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"Las promesas se cumplen", escribió el defensor al publicar el diseño en su cuenta de Instagram. El tatuaje muestra el rostro del seleccionador sosteniendo la Copa del Mundo, una apuesta que el futbolista había hecho antes del inicio del torneo si España lograba consagrarse campeona.

La promesa había tomado fuerza luego de que Cucurella la revelara durante el Mundial. Tras la histórica victoria por 1-0 sobre Argentina en la final, el defensor confirmó que no daría marcha atrás. Incluso, en los festejos posteriores había adelantado que el dibujo estaría en un lugar visible de su cuerpo.

Marc Cucurella en la Final de la Copa del Mundo

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El tatuaje fue realizado por el reconocido artista Joaquín Ganga, habitual tatuador de varias figuras del deporte y el espectáculo. La imagen quedó plasmada en el antebrazo izquierdo del futbolista y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Cucurella fue una de las piezas clave del equipo de Luis de la Fuente durante la Copa del Mundo. El lateral disputó todos los encuentros como titular y fue uno de los jugadores más destacados del campeón, que conquistó la segunda estrella de su historia tras vencer a la Selección Argentina en la final.