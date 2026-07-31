Luego de lo que fue la categórica derrota ante Riestra, Boca volvió a perder al caer 1-0 ante O'Higgins, pero con la fortuna de que avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana por los penales. Los puntajes para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Sufriendo, Boca clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana: perdió el partido, pero le ganó a O'Higgins en los penales

Los puntajes para los jugadores de Boca

Álvaro Montero (6): Logró aprobar solo por su actuación en los penales. Al arquero de Boca se lo vio inseguro en muchas ocasiones y errático en algunas decisiones clave. No obstante, resolvió bien en algunas chances claras de los chilenos y limpió su imagen desde los doce pasos.

Leandro Lozano (5): El nuevo lateral derecho de Boca fue de mejor a peor en el partido. Si bien arrancó bien con algunas intervenciones y llegadas clave, su actuación se vio afectada en el segundo tiempo. Incluso, el gol de O'Higgins llegó por su zona.

Nicolás Figal (2): Muy mal partido del ex defensor de Independiente. Se mostró incómodo a la hora de marcar a los rivales, errático al momento de pasar la pelota y muy lento en el retroceso. A pesar de que anotó un gol en la tanda de penales, fue el que le regaló la victoria a los chilenos: su pésimo despeje terminó en el gol de Francisco González.

Ayrton Costa (4): Otro de los puntos flojos en la defensa. Fue mejor que su compañero en la zaga central, pero tuvo varios errores en la salida. Incluso, se perdió la chance de igualar el partido.

Lautaro Blanco (5): Fue uno de los mejores en el primer tiempo, pero su actuación se apagó por completo en los segundos 45 minutos: casi todos los ataques de O'Higgins llegaron por su lado.

Santiago Ascacíbar (4): De lo peorcito en el mediocampo. Si bien metió con su característica garra, no estuvo claro su rol: no recuperó pelotas y tampoco estuvo fino en el ataque.

Milton Delgado (5): Tuvo algunas pérdidas clave y estuvo perdido en varios momentos, pero recuperó en varias ocasiones la pelota, algo que salvó a Boca a la hora de defender.

Leandro Paredes (5.5): No llegó al 6, pero sí fue superior a sus compañeros en el mediocampo. Su jerarquía salvó al equipo en varias intervenciones, pero no generó esos pases que enamoran al hincha de Boca. Metió en los momentos difíciles y convirtió en la tanda de penales con un exquisito remate.

Tomás Aranda (6): De lo mejor de Boca. Acumuló varios regates, fue uno de los que más intentó con dos remates precisos que le quitó el arquero Carabalí y tuvo esa desfachatez digna de portar la 10 Xeneize. Sin embargo, bajó puntos por la floja definición en los penales: la pinchó y el arquero le adivinó la intención. Si Boca no pasaba, hubiese sido uno de los máximos responsables.

Miguel Merentiel (3): No tuvo oportunidades en la delantera y, las poco que tuvo, las resolvió mal. Si bien acertó su penal en la definición, La Bestia no estuvo fina en los 90 minutos reglamentarios.

Sebastián Villa (3): El colombiano aún no se afianza en Boca. No tuvo participación alguna y, a pesar de que no jugó en su posición habitual, no generó peligro.

Suplentes

Leonel Flores (6.5): Ingresó en la última media hora de partido y cambió de parecer a Boca tras el gol. Generó situaciones por su costado, estuvo prendido con varias gambetas y sorprendió con algunos intentos al arco. Lamentablemente estrelló uno de sus remates en el travesaño.

FMZ