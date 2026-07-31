Copa Sudamericana 2026: el fixture completo de octavos de final con rivales y fechas para los argentinos

La Copa Sudamericana 2026 entra en su fase más decisiva. Con el cierre de la etapa de playoffs, la tabla de los octavos de final quedó completamente conformada y los clubes ya palpitan los duelos de eliminación directa.
Entre ellos, la atención del fútbol argentino estará centrada en las presentaciones de Boca, River y Tigre, los únicos sobrevivientes nacionales que siguen con vida en este torneo internacional.
Las demás instituciones que avanzaron a la siguiente instancia son: Botafogo, Atlético Mineiro, San Pablo, Vasco Da Gama, Bragantino, Santos, Olimpia, Cienciano, Bolívar, Macará, Recoleta, Montevideo City Torque e Independiente Santa Fe.
¿Cómo quedaron los cruces de octavos de final?
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River Plate vs Independiente Santa Fe
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Recoleta vs Boca Juniors
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Montevideo City Torque vs Tigre
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Atlético Mineiro vs Red Bull Bragantino
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Botafogo vs Cienciano
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Olimpia vs Vasco Da Gama
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Macará vs Santos
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San Pablo vs Bolívar
¿Cómo y cuándo se disputarán los octavos de final de la Copa Sudamericana?
Al igual que en las etapas previas, los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugarán a partidos de ida y vuelta, lo que garantizará duelos decisivos para meterse entre los ocho mejores.
Los primeros encuentros (partidos de ida) se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas (partidos de vuelta) se jugarán la semana siguiente, es decir, del 18 al 20 de agosto.
Si bien las fechas y los estadios para los desquites ya están ratificados, los horarios específicos de cada llave serán oficializados por la CONMEBOL en las próximas horas. Cabe recordar que los equipos clasificados directamente o líderes de grupo definirán la serie en condición de local.
FMZ