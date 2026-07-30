Luego del GP de Hungría donde Alpine no tuvo un buen desempeño, debido a la falta de actualizaciones en el A526, el responsable del equipo Flavio Briatore, reconoció las carencias del coche y dijo “Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras después del parón de verano, esperamos que mejore nuestra competitividad y les de a los pilotos las herramientas que necesitan para pelear contra Racing Bulls…las últimas carreras han sido muy difíciles…”.

Colapinto tuvo un fin de semana complicado en Hungría

Pero Franco Colapinto que vio la carrera como otra oportunidad para entender el coche y seguir trabajando, dio vuelta la página y se enfocó en los compromisos previos a unas merecidas vacaciones. El primero fue un Test de Pirelli, para el cual tres equipos permanecieron en Budapest: Alpine, Audi y Aston Martin. Los test, en los que Pirelli probó compuestos para 2027, se realizaron el 28 y 29 de julio, en dos jornadas que Colapinto compartió con Gabriel Bortoleto (Audi), Paul Aron reserva de Alpine y Jack Crawford reserva de Aston Martin.

Test de Pirelli

Martes. El día se dividió en dos tandas, mañana y tarde con un receso para el almuerzo, en el que pilotos probaron la nueva gama de compuestos C3, C4 y C5 que desarrolla Pirelli para la siguiente temporada. Colapinto rodó junto a Paul Aron, Gabriel Bortoleto y Jack Crawford, en un día muy caluroso con 30°C de temperatura ambiente y casi 53°C en pista, similar al domingo del GP. Hicieron simulación de carrera y qualy para testear la degradación de los neumáticos, pruebas que arrojaron una gran cantidad de datos. Colapinto completó 128 vueltas (561 km) marcando el mejor registro del día 1:20.371, mientras que Bortoleto, con 141 giros marcó 1:20.813 y Crawford marcó 1:24.598 tras 136 giros.

Franco Colapinto en los test de F1

Miércoles. Paul Aron y Crawford no estuvieron afectados a los test, aunque Crawford sí estuvo en pista, pero para un ‘Filming Day’ del equipo de Silverstone, por lo que Colapinto y Bortoleto continuaron con el programa de trabajo del día anterior en otra jornada agobiante con 34°C y casi 59°C en pista, condiciones extremadamente exigentes para coches y pilotos. Colapinto cerró el día con 139 giros (609 km) y aunque mejoró el registro del martes a 1:20.139, fue superado por Bortoleto que logró una vuelta de 1:19.917 luego de 116 giros (508 km). Los pilotos rodaron un total 660 vueltas, el equivalente a 2.892 km y casi 10 GP de Fórmula 1.

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Mientras los pilotos de Alpine y Audi rodaban para el test, Aston Martin realizó un Filming Day, un evento promocional del que disponen los equipos y donde pueden rodar hasta 200 km con neumáticos de demostración. El equipo aprovechó el rodaje para probar el motor Honda de nueva especificación (actualizado por ADUO), con el que esperan dar un salto de rendimiento en Zandvoort. El mismo miércoles 29 de julio, Fernando Alonso festejaba su cumpleaños número 45.

Colapinto en el Power Ranking de la F1

Finalizados los test Franco Colapinto compartió con los ingenieros de Pirelli valiosas apreciaciones sobre el comportamiento del coche con los diferentes compuestos, realizó filmaciones para cumplir con compromisos de publicidad y marketing, y durante el rodaje se enteró que había sido incluido en el Power Ranking de la F1. El ranking es confeccionado por 5 jueces que, basados en la información del sitio Big Data F1, eligen a los pilotos que mejor performance han tenido en las primeras 11 carreras, independientemente del coche.

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli encabezó la lista con 8.9 puntos, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) igualados con 8 puntos. Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) y George Russell (Mercedes) fueron calificados con 7,6 puntos mientras que Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Lando Norris (McLaren) obtuvieron 7.5 puntos. Charles Leclerc (Ferrari) recibió 7.4 puntos e Isakc Hadjar (Red Bull) y Franco Colapinto (Alpine) 7 puntos.

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Colapinto en ‘Princess Passenger’

Pero también los fans de Franco Colapinto pudieron verlo en una divertidísima entrevista hecha por la influencer británica Amelia Dimoldenberger para su programa ‘Princess Passenger’ en la que ya participaron otros pilotos de Fórmula 1, entre ellos George Russell y Oscar Piastri. El programa que salió al aire el miércoles 29 de julio, fue grabado en el circuito de Barcelona (Cataluña) con el A390 de Alpine, el deportivo eléctrico de la marca francesa. En el programa, que trasciende básicamente en el interior del coche, la entrevistadora incomoda a los invitados con su estilo irónico y sarcástico, al que Colapinto hizo frente con su frescura y sentido del humor.

Colapinto de vacaciones

Finalmente llegaron las vacaciones para Franco Colapinto que, si bien no reveló su destino, seguramente pasará un tiempo en Mallorca, España lugar donde ha vivido algunos años antes de fijar su residencia en Mónaco. Allí tiene una gran cantidad de amigos y están sus manager María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, de Bullet Sport Management con los que seguramente se pondrá al día y hablará sobre su futuro en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Amelia Dimoldenberger

Colapinto se mudó a Mónaco en 2025, el lugar elegido por casi todos los pilotos de F1, básicamente por las ventajas fiscales que ofrece el principado. Pero también comparte allí reuniones sociales con sus colegas y la familia de Flavio Briatore. El piloto argentino tendrá que retomar el trabajo en el simulador de Enstone, antes del GP de Países Bajos en Zandovoort, que se celebrará del 21 al 23 de agosto, donde se espera que Alpine lleve actualizaciones que mejoren el rendimiento del coche.

NZ