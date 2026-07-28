F1 en Hungría: dominio de McLaren y finde para el olvido de Franco Colapinto

Ante 310 mil espectadores, en una carrera que brindó un gran espectáculo, McLaren quebró la racha ganadora de Mercedes en Hungría con una merecida victoria de Lando Norris, que dominó todo el fin de semana. El podio se completó con Max Verstappen quien, tras una increíble maniobra de adelantamiento sobre Lewis Hamilton y un error de estrategia de Ferrari, se quedó con la segunda posición. Kimi Antonelli, también complicado por la estrategia, logró terminar 3° estirando la diferencia con Russell.

Gran Premio de Hungría 2026

Hubo increíbles duelos, penalizaciones, abandonos y por primera vez Aston Martin logró meter un coche en la Q2 y no terminó en el fondo de la tabla. Ferrari volvió a equivocar la estrategia dejando a Leclerc y Hamilton 4° y 5° cuando podían pelear por el podio. Hadjar finalizó 6° tras colaborar con Verstappen y Russell finalizó 7° luego de remontar por un problema en la largada. Lawson y Lindblad volvieron a sumar por la 8° y 10° posición, consolidando Racing Bulls 5° en Constructores y en Audi, Hulkenberg se impuso a Bortoleto al terminar 9°, sumando los primeros puntos de la temporada.

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Las sanciones de 3 puestos en la grilla fueron impuestas a Lewis Hamilton y Kimi Antonelli en la Q3, uno por obstaculizar a Oscar Piastri en la vuelta rápida y el otro por superar límites de pista. Los coches que abandonaron fueron los de Bottas, Checo Pérez y Oscar Piastri, todos por problemas de fiabilidad. Finalizada la carrera, tras la ceremonia de entrega de trofeos, Max Verstappen fue votado Piloto del Día, Charles Leclerc se quedó con el récord de vuelta y Carlos Sainz logró el récord de velocidad de 358 km/h.

Repaso de las tres jornadas

El jueves hubo mucha actividad en la Fan Zone y un homenaje a Jean Alesi en el parque de las estatuas, donde se encuentran los bustos de grandes pilotos de la Fórmula 1 ubicados cronológicamente. Alesi dejó sus huellas en una placa ante la presencia del CEO de la F1 Stefano Domenicalli, Mattia Binotto, Flavio Briatore, Laurent Mekies, Frederic Vasseur, Pedro de la Rosa (ex piloto y embajador de Aston Martin) entre otros, y Hamilton hizo lo propio, pero a puertas cerradas en el Hospitality.

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También los organizadores del evento pidieron al público que eligiera el nombre para cada una de las 14 curvas del circuito, que a partir de este GP se denominarán: 1 Nelson Piquet, 2 Lewis Hamilton, 3 Spring Summer, 4 Nigel Mansell, 5 Mogyorod, 6-7 Driving Center, 8 Buda, 9 Pest, 10 Danubio, 11 Jean Alesi, 12 Michael Schumacher, 13 Ayrton Senna y 14 Ferenc Szisz (ganador del GP de Automovilismo en 1906, en Francia).

Y la FIA anunció que recuperará la fecha del GP de Bahrein, cancelada por conflicto Irán-Israel, que se correrá el 4 de octubre, pero en Malasia en el circuito Internacional de Sepang. Para el caso que corran riesgo las fechas de Qatar y Abu Dhabi, la FIA considera los circuitos de Portimao en Portugal y Estambul, en Turquía que alojará la F1 en 2027 y 2028.

Prácticas

Al ser un fin de semana sin Sprint, el viernes hubo 2 prácticas libres de 60 minutos, el sábado la 3° práctica y la clasificación para la carrera y el domingo, el Grand Prix. La mayoría de los equipos llevó actualizaciones aerodinámicas, destacándose Aston Martin que presentó un coche casi nuevo, rediseñado por Adrian Newey quien lo siguió de cerca desde el pitwall. El clima no ayudó: hubo ráfagas de viento que desestabilizaron los coches, sobre todo en el último sector y ensuciaron la pista, disminuyendo el grip. La temperatura del asfalto, que llegó a los 52°C fue otro factor determinante ya que aceleró la degradación de los neumáticos y obligó a cambiar estrategias. Ferrari lideró las dos primeras prácticas, pero al final el McLaren de Norris se quedó con todo.

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FP1: En la primera práctica Piastri, Bearman, Colapinto, Antonelli y Bottas cedieron los coches a 5 novatos (Fornaroli, Hirakawa, Aron, Vesti y Herta). La mayoría de los equipos llevó actualizaciones aerodinámicas, excepto Alpine. Hubo 3 incidentes: Bandera roja por la detención de Stroll (rompió la suspensión trasera izquierda), un brutal bloqueo de Sainz y el coche de Leclerc se quedó parado en la pista. Lideró Leclerc (1:19.075) seguido por Verstappen y Hamilton.

FP2: La suciedad de la pista redujo el grip y siguieron las ráfagas de viento. Stroll no participó y hubo una Bandera roja tras el impacto de Colapinto contra las barreras luego de bloquear y hacer un trompo (curva 14). Alonso giró con el AMR26 cubierto con Flow-vis para testear todas las actualizaciones y Ferrari volvió ubicarse primero en la tabla. Lideró Lewis Hamilton (1:18.729) seguido por su compañero en Ferrari Charles Leclerc y el McLaren de Lando Norris.

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FP3: Gran recuperación de McLaren que se impuso a Ferrari y Mercedes, Antonelli con advertencia por superar límites de pista, bloqueadas de Sainz y Colapinto y Bandera roja por un principio de incendio en los frenos traseros del Cadillac de Checo Pérez, que los comisarios pudieron controlar. Lideró Norris (1:17.939) seguido por Hamilton y Antonelli.

Las duras críticas de Franco Colapinto a su Alpine tras el GP de Hungría: "No tenía ritmo"

Clasificación

Q1/18 minutos: En una primera tanda sin incidentes, Fernando Alonso ponía un Aston Martin en la Q2 por primera vez en la temporada. Lideró Norris (1:18.277) seguido por Antonelli y Verstappen (Gasly 13, Colapinto 14). Eliminados: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas y Pérez.

Q2/15 minutos: Todos se quejaron por la falta de grip, Verstappen dijo que el coche no tenía balance, hubo una Bandera amarilla por el despiste de Hadjar, Lawson dijo que el coche era inmanejable, le sacaron la vuelta a Antonelli por superar límites de pista y los Alpine de Gasly y Colapinto no pasaron a la siguiente tanda. Lideró Norris (1:17.456) seguido por Leclerc y Hamilton. Eliminados: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon y Alonso.

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Q3/13 minutos: Una sesión ajustada en la que dominó Hamilton hasta que en el último intento Norris mejoró el registro y se quedó con la pole por tan sólo 12 décimas. Hubo una Bandera amarilla por el despiste de Max Verstappen y con el reloj en 0 George Russell dejó el coche parado en la pista a pedido de su ingeniero, por una falla técnica. Tras la qualy Antonelli y Hamilton recibieron una sanción de 3 puestos en la parrilla. Antonelli por superar límites de pista y Hamilton por obstaculizar la vuelta rápida de Oscar Piastri. La pole fue para Norris (1:17.335) seguido por Hamilton y Leclerc. Largaron en las primeras 5 filas: Norris-Leclerc, Piastri-Verstappen, Hamilton-Russell, Antonelli-Hadjar y Lindblad-Hulkenberg..

La carrera, equipo por equipo

Mercedes/W17 - Mercedes (379 puntos)

Mercedes sigue con problemas de fiabilidad: Russell tuvo que detener el coche al final de la Q3 y el domingo se quedó parado en la largada al activarse el anti-stall (sistema de seguridad que apaga el coche) que lo dejó 19° y aunque remontó terminó 7°. Antonelli intentó ir a una parada, pero la temperatura de pista lo condicionó y tuvo que recuperar. Finalmente se impuso a los Ferrari y terminó 3° en el podio estirando más la diferencia con su compañero.

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Ferrari/SF26 - Ferrari (307 puntos)

El equipo de Maranello parecía ser el favorito el viernes, pero rápidamente fue superado por McLaren. El domingo de carrera Leclerc largó mal y fue adelantado por Hamilton y Piastri, que tomó la delantera. Hamilton peleó por el podio gran parte de la carrera y llegó a colocarse 2°, pero fue víctima de otro error de estrategia de Ferrari, que lo paró innecesariamente tras el VSC y perdió la posición ante Verstappen, que venía detrás. Finalmente, cuando estaba 4° perdió la posición ante Leclerc, sancionado por superar el límite de velocidad en el pitlane. Al menos se mantiene 2° en el campeonato de pilotos.

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McLaren/MCL40-Mercedes (218 puntos)

El equipo de Woking arrasó el fin de semana con Lando Norris que lideró al FP3, la qualy, logró la pole y ganó la carrera, rompiendo el récord de Mercedes que tenía todas las poles de la temporada. En cuanto a Oscar Piastri, su mala racha arrancó el sábado en la Q3 cuando Hamilton se interpuso en su vuelta rápida, continuó el domingo cuando a mitad de la carrera el Williams de Sainz se le atravesó y casi lo ‘barre’ de la pista y terminó en el giro 56 al abandonar por la rotura de la caja de cambios. Norris consiguió la primera pole y primera victoria de McLaren en la temporada.

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Red Bull/RB22 (175 puntos)

Verstappen logró lo impensado, terminar en el podio con un coche del que se había quejado todo el fin de semana. Hasta él mismo se sorprendió al terminar 2°. Pero como dicen los entendidos ‘Verstappen es capaz de sacar agua de las piedras’. El neerlandés recibió ayuda de su compañero, Isack Hadjar (terminó 6°) quien mantuvo un trenecito detrás para que Verstappen ganara ventaja. Verstappen exprimió el potencial del RB22 y tras una sorpresiva maniobra sobre Hamilton y un error de estrategia de Ferrari, se colocó 2° y aguantó el acoso de Antonelli hasta el final. Red Bull está a 43 puntos de McLaren.

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Racing Bulls/VCA RB03-RB-Ford (65 puntos)

El equipo se fue de Hungría como líder de la zona media tras desplazar a Alpine del 5° puesto en Constructores. Liam Lawson y Arvid Lindblad volvieron a sumar puntos al terminar en el Top 10 (8° y 10°) poniendo a Racing Bulls, segundo equipo de Red Bull, muy alto en la tabla de Constructores. Una combinación coche-piloto que funciona bien, aunque aún tienen que pulir la estrategia.

Alpine/A526 (61 puntos)

No desarrollar el coche le costó a Alpine el 5° puesto en Constructores. Con un coche sin actualizaciones, poco pudieron hacer los pilotos en un circuito que además, es muy demandante en tracción el punto débil del A526. Franco Colapinto y Pierre Gasly se mantuvieron en pista a la ‘pesca’ de algún punto producto de errores ajenos y terminaron fuera de los puntos (12° y 15°). Al menos Nielsen reconoció que no contaron con un coche competitivo. Ahora sólo resta esperar las mejoras que llegarían en Zandvoort.

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Audi/R26-Audi (12 puntos)

En Silverstone y Spa fue Gabriel Bortoleto quien sumó puntos para el equipo, pero en Hungría los papeles se invirtieron: Bortoleto no logró pasar a la Q3 y quedó 11° el domingo, detrás de Lindblad. En cambio, Hulkenberg con su experiencia y un coche que no le falló logró colocarse 9°, sumando sus primeros puntos de la temporada. Audi esperan el 2° ADUO para mejorar el motor con el que podrían dar otro salto de rendimiento para pelear en la zona media.

Haas/VF26-Ferrari (21 puntos)

Haas tampoco tuvo un buen fin de semana: sin ritmo y con un coche lento, terminaron muy atrás en la tabla, aunque esta vez Ocon por delante de su compañero Oliver Bearman. Haas debe revisar la línea de desarrollo del coche para la segunda mitad de temporada si no quiere terminar último en la tabla.

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Williams/FW48-Mercedes (11 puntos)

Las mejoras no dieron resultados y el sobrepeso aceleró la degradación de neumáticos, de por sí muy exigidos por el trazado (mucho freno y tracción) y las temperaturas del asfalto de casi 52°C. Mientras todos mejoran, Williams parece dar pasos hacia atrás. Alex Albon finalizó 18° y Carlos 19°. El español recibió una sanción de 5 segundos por obstaculizar el paso de Piastri. En realidad, Sainz que venía rezagado dijo no haber visto las banderas azules, se ‘llevó puesto a Piastri’ comprometiendo la lucha del australiano por la punta. El contacto no fue fuerte, pero fue lo suficiente para complicarle la carrera. Williams anunció que las mejoras llegarán recién en Bakú.

Aston Martin/AMR26 (1 punto)

El AMR26 fue a Hungría con un gran paquete de actualizaciones aerodinámicas (16 en total), un monoplaza rediseñado casi por completo por Adrian Newey. Las mejoras funcionaron bastante bien y por primera vez en la temporada se vio un Aston Martin en la Q2, con un salto de rendimiento que lo sacó del fondo de la tabla (Stroll 13° y Alonso 14°). Aún tienen un déficit de motor que complica los sectores de alta velocidad, que resolverían cuando Honda monte el motor de nueva especificación actualizado con los 2 ADUO, que estará listo para Zandvoort.

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Cadillac/CA01 (0 puntos)

A Cadillac le falta de rendimiento, algo entendible en un coche en desarrollo, pero no han superado los problemas de fiabilidad. El domingo Valtteri Bottas tuvo que abandonar (giro 15) al detectar fuego en la rueda delantera izquierda por recalentamiento de los frenos, a pesar que habían llevado un sistema actualizado. El piloto intentó llevar el coche al box pero no llegó y tuvo que dejarlo en la entrada de una escapatoria. Checo Pérez corrió la misma suerte, pero en el giro 51, cuando se rompió la suspensión delantera. El equipo tiene mucho en que trabajar para la segunda mitad de la temporada.

Colapinto y un fin de semana para olvidar

Tras la actuación en Spa, donde consiguió el punto que sostuvo a Alpine 5° en el Campeonato de Constructores, Colapinto terminó 15° en Hungría, detrás de los Aston Martin de Stroll y Alonso. Las paradas lentas, de las que salió en tráfico, lo complicaron e incluso su propio compañero Pierre Gasly, lo ‘taponó’ impidiendo que avance. Las características del circuito no ayudaron (mucho freno y tracción), tampoco el viento, la suciedad de la pista que disminuyó el grip y la temperatura del asfalto que aceleró la degradación de los neumáticos.

Franco Colapinto

Franco Colapinto tuvo que hacer frente a muchas adversidades en Hungría, pero sin dudas la más importante fue correr con un coche sin actualizaciones, en clara desventaja con el resto. Al respecto Steve Nielsen decía el viernes “…crédito a ambos pilotos que están esforzándose al máximo y haciendo lo mejor con las herramientas que tienen disponibles… intentaremos hacer una buena largada, posicionarnos y estar ahí para aprovechar cualquier oportunidad que se presente para ganar posiciones…”.

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Sus dichos revelan la lamentable situación que vive Alpine, que depende de los errores ajenos para conseguir puntos, lo que en Fórmula 1 es inaceptable. En Hungría Alpine pagó la falta de desarrollo del A526 con el 5° puesto en Constructores, que tuvo que ceder a Racing Bulls, por no tener un coche competitivo. Por ahora Colapinto permanecerá en Hungría para los Test de Pirelli que se harán martes y miércoles, en los que participarán Audi y Aston Martin y luego tras unas merecidas vacaciones espera encontrarse en Zandvoort con un gran paquete de actualizaciones.

Tras el receso de verano la Fórmula 1 regresará a la actividad el viernes 21 de agosto para el GP de Países Bajos en Zandvoort, al que los equipos llegarán con más actualizaciones.

NZ