La Premier League prohíbe las casas de apuestas en el frente de las camisetas

A partir del inicio de la nueva temporada, los clubes del torneo inglés lucirán indumentarias completamente renovadas en su centro. Tras un largo periodo de transición y espera, la Premier League hizo efectiva la medida votada en 2023, la cual veta de forma definitiva a las empresas de apuestas online como patrocinadores principales en la parte frontal de las camisetas.

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La determinación de la competición busca erradicar de raíz la fuerte vinculación visual entre el juego de azar y los futbolistas, una problemática que había escalado de manera preocupante en los últimos años. Cabe recordar que, cuando se aprobó la resolución, nada menos que 11 de los 20 equipos que componen la élite inglesa llevaban esta clase de marcas en sus prendas principales.

Si la aplicación no fue inmediata se debió exclusivamente a los complejos compromisos legales y contractuales vigentes, los cuales requirieron de un plazo considerable para finalizar sin perjuicios económicos drásticos.

La Premier League pone en vigencia la prohibición de utilizar casas de apuestas como patrocinador principal en la camiseta



Diversificación de rubros: las finanzas lideran el nuevo espacio vacante

Con los operadores de apuestas fuera del pecho, el abanico comercial se diversificó notablemente para esta campaña, abriendo paso a nueve sectores económicos diferentes en las equipaciones:

Sector financiero: Es el gran ganador del cambio normativo, acaparando a cinco instituciones con marcas vinculadas al rubro.

Aerolíneas: Se posicionan en el segundo lugar de preferencia con tres conjuntos patrocinados.

Tecnología y comestibles: Ambas industrias suman dos equipos cada una.

Otros rubros: El resto de las camisetas se repartirán entre empresas de recursos humanos, aseguradoras, software, telecomunicaciones y turismo.

Además, el informe destaca que habrá tres instituciones que comenzarán el torneo sin ningún tipo de publicidad en la zona principal: Chelsea, Nottingham Forest y Sunderland.

Convivencia en menor escala: dónde seguirán operando las casas de apuestas

A pesar de la restricción frontal, las compañías de apuestas no desaparecerán por completo del universo de la Premier League. La normativa vigente se limita estrictamente a prohibir su presencia en el pecho de las camisetas, por lo que estas marcas mantendrán su espacio en otras ubicaciones estratégicas, tales como las mangas de la indumentaria, los pantalones y la cartelería estática dentro de los estadios, aunque con un nivel de exposición considerablemente menor al que ostentaban hasta el momento.

BP