Cienciano goleó 4-0 a Lanús, le dio vuelta la serie y lo eliminó de la Copa Sudamericana 2026

Con el objetivo de defender la corona lograda en la edición anterior, el camino de Lanús en la Copa Sudamericana 2026 tuvo un desenlace tan inesperado como doloroso. El Granate viajó al estadio Inca Garcilaso de la Vega con la tranquilidad del 2-0 obtenido en la ida, pero sufrió el impacto de la altura, cometió severas desatenciones defensivas y terminó perdiendo 4-0 ante Cienciano, quedando eliminado del torneo en la etapa de playoffs.

El desarrollo del encuentro fue cuesta arriba desde el inicio para la visita. Apenas a los 6 minutos del primer tiempo, Cristian Souza asistió a Carlos Garcés para abrir el marcador a favor del elenco incaico.

Luego de la ratificación del tanto a través del VAR, el Papá de América se entusiasmó y acorraló al Granate contra el arco custodiado por Nahuel Losada.

La presión sofocante del local rindió sus frutos sobre el cierre del primer tiempo: a los 39', Alejandro Hohberg combinó con Garcés para establecer el 2-0 y nivelar el resultado global.

Instantes antes del descanso, a los 47', el propio Carlos Garcés apareció en escena para firmar el 3-0 de la remontada y revertir por completo la eliminatoria antes de irse a los vestuarios.

Cienciano 4 - 0 Lanús

En el segundo tiempo, el banco visitante buscó respuestas de inmediato mandando a la cancha a Allan Wlk y Ronaldo Dejesús por Ramiro Carrera y Tomás Guidara, sumado a los ingresos posteriores de Benjamín Acosta y Nicolás Morgantini. No obstante, no llegaron al descuento.

Cienciano apostó a cuidar la diferencia favorable en la serie y lastimar de contra, algo que logró sobre los últimos minutos. Ante un arco vacío, Alejandro Hohberg no perdonó y estampó el 4-0 final.

Con el correr de los minutos, la desesperación fue consumiendo a Lanús, que terminó encajando una dura derrota que sentenció su prematura despedida internacional y dejó vacante el trono del certamen continental. Por su parte, Cienciano clasificó a octavos y jugará ante Botafogo.

FMZ