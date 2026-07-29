River volvió a tropezar en el arranque del certamen y la paciencia de los hinchas empezó a romperse. Tras la derrota 1-0 frente a Gimnasia en La Plata, que significó la tercera derrota en fila en el semestre, las redes sociales se inundaron de los infaltables memes para graficar el malestar y la preocupación por el presente del equipo.

Como suele ocurrir tras cada resultado adverso, X se convirtió en el epicentro de las cargadas y los reclamos. En esta oportunidad, el principal apuntado por los usuarios fue el director técnico Eduardo Chacho Coudet, a quien los fanáticos cuestionaron por el funcionamiento colectivo, los cambios durante el partido y el arranque sin puntos en las primeras dos jornadas del campeonato.

Además del entrenador, varios futbolistas del plantel millonario quedaron en la mira de los simpatizantes. Los posteos apuntaron contra el bajo nivel futbolístico de algunas figuras y la falta de gol del equipo en los momentos clave del encuentro.

Los mejores memes y reacciones que dejó el partido

FMZ