River sumó tres lesionados: Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri quedaron tocados tras la derrota ante Gimnasia

El paso de River por La Plata dejó secuelas que van mucho más allá del resultado futbolístico. Además de encadenar su tercera derrota en fila en el comienzo de la segunda mitad del año, el conjunto de Núñez regresó a Buenos Aires con más futbolistas en la enfermería: Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arrambarri se retiraron lesionados y con distintos grados de gravedad.

El primer inconveniente surgió durante el inicio. Mauro Arambarri disputó un balón cerca del lateral con Alexis Steimbach y, al caer la jugada, sufrió una fuerte pisada en la zona del tobillo izquierdo.

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Pese a disputar el resto de la etapa inicial con evidentes muestras de dolor, el mediocampista uruguayo no salió a jugar el complemento por un esguince y debió cederle su lugar a Fausto Vera.

Ya en la segunda mitad, se encendieron aún más las alarmas. Marcos Acuña cubrió la pelota ante la marca del propio Steimbach para dejarla salir por el costado y sintió un pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha. El ex lateral de la Selección Argentina pidió la variante de inmediato y fue sustituido por el juvenil Facundo González.

Con el panorama del Huevo a la espera de estudios que confirmen si existió un desgarro, las opciones en ese sector quedan sumamente acotadas. Ante la marginación de Matías Viña por decisión institucional, las alternativas con las que cuenta Coudet son el propio González y el juvenil Lautaro Rivero, quien puede desempeñarse allí aunque su puesto natural es la zaga central.

Para completar el parte médico, Ángel Correa tampoco finalizó las acciones en óptimas condiciones físicas. El atacante sintió un dolor tras chocar contra Enzo Martínez y debió recibir masajes durante el encuentro; posteriormente fue reemplazado por Facundo Colidio y terminó en el banco de suplentes con hielo sobre el muslo derecho.

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En principio se trataría de un fuerte traumatismo y su evolución dictaminará si estará disponible para el próximo compromiso. Sin lugar a dudas, un panorama sumamente complejo para el Chacho Coudet, que deberá rearmar la estructura del equipo mientras aguarda los diagnósticos oficiales.

FMZ