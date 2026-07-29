miércoles 29 de julio del 2026
Torneo Clausura 2026

Puntajes de River vs Gimnasia: el uno por uno de la derrota "Millonaria" en la segunda fecha del Torneo Clausura

River tropezó 1-0 frente al Lobo con un rendimiento colectivo preocupante. Los cambios no aportaron soluciones desde el banco de suplentes y la delantera volvió a mostrar una alarmante falta de gol.

River Plate
River vs Gimnasia, por el Torneo Clausura. | @LigaProfesional

Luego de haber perdido ante Barracas Central, River no levantó la cabeza y volvió a caer: no hizo pie en La Plata y Gimnasia lo derrotó 1-0 por la segunda fecha del Torneo Clausura. Los puntajes para el equipo de Eduardo Coudet.

RIVER
Gimnasia 1 - 0 River

"Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero": la palabra de Eduardo Coudet tras la derrota de River

Los puntajes para los jugadores de River

Santiago Beltrán (5): Poco trabajo durante gran parte del partido. No tuvo intervenciones claras y, a pesar de que estuvo dubitativo en el gol de Gimnasia, no tuvo la mayor responsabilidad.

Gonzalo Montiel (5): Tuvo que estar muy atento a las aproximaciones del Lobo y no pudo tener una mayor presencia en el ataque. Sin embargo, tuvo problemas al momento de bajar en los contraataques y conectó mal en los pases. Sigue metiendo garra, pero aún no es suficiente.

Lucas Martínez Quarta (4): A pesar de que Gimnasia no lo atacó demasiado, en los mano a mano, los jugadores Triperos lo dejaron atrás. Sigue sin darle esa confianza a la zaga Millonaria. Ya perdió la capitanía y en los próximos partidos podría perder el puesto si no levanta su nivel.

Nicolás Otamendi (4): Si bien fue el mejor de la zaga central, a Otamendi le ganaron varias veces la espalda y no se entendió con sus compañeros. Para colmo, perdió la marca de Alexis Steimbach, el goleador de Gimnasia.

Marcos Acuña (4): Siempre suele ser de lo mejorcito de River, pero esta vez le costó bastante. Fue y vino por la banda sin saber para donde ir, por lo que se lo vio desatento en los cierres.

Mauro Arrambarri (4): Fue lo "rescatable" del mediocampo. Aún no se termina de entender su juego, pero al menos pareció ser esa conexión con los delanteros. No obstante, no recuperó pelotas y no ordenó al mediocampo.

Lucas Silva (4): Impreciso en los pases y desordenado a la hora de defender el contraataque de Gimnasia. Intentó acompañar a la delantera con pases interesantes, pero, generalmente, sus intervenciones fueron malas.

Tomás Galván (3): De lo peor de River. Estuvo ausente, no encontró nunca la pelota y tampoco presionó. No acompañó en nada a la delantera.

Ángel Correa (5): El nuevo 10 Millonario aún no hace valer lo que le costó a la dirigencia. Si bien tuvo un golpe que lo condicionó, y provocó algunas situaciones interesantes, no tuvo muchas chances y las pocas que tuvo no fue efectivo a la hora de pegarle al arco.

Joaquín Freitas (6): De lo mejor de River en este partido. Gracias a él, el Millonario hizo ruido por su costado y peleó siempre la pelota. Fue el mejor en ataque, pero solo tuvo voluntad.

Lucas Beltrán (3): Aún no tiene fútbol. Las pocas chances que tuvo definió muy mal. Además, no estuvo participativo en la ofensiva: no tuvo desmarques y tampoco estuvo fino con la pelota.

Suplentes

Fausto Vera (4): Tuvo pocos minutos en la cancha y no mejoró lo que hizo Mauro Arrambarri. Las pocas pelotas que manejó, las perdió.

Facundo González (4): Ingresó por la lesión de Marcos Acuña y sufrió mucho por ese sector. Al chico de 20 años aún le falta rodaje.

Rafael Borré y Facundo Colidio (2): Jugaron casi 30 minutos y ninguno generó nada. El colombiano aún sigue sin afianzarse y el ex Tigre no logra volver al nivel del primer semestre. Ambos estuvieron desaparecidos.

Lautaro Pereyra (4): En la desesperación de encontrar el gol del empate, el chico de 18 años ingresó para el milagro. Ante la falta de creación de juego, nada pudo hacer en la delantera.

 

FMZ

 

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