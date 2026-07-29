La tercera derrota consecutiva en el inicio del semestre encendió las alarmas en Núñez. Tras caer 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, Eduardo Chacho Coudet enfrentó los micrófonos y dejó un diagnóstico crudo y autocrítico sobre el momento que atraviesa River.

El DT no ocultó su preocupación por el funcionamiento colectivo y la falta de profundidad del equipo: "Muy difícil el momento. Hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho y levantar los niveles. Tenemos mucho la pelota pero no logramos desequilibrar ni lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que la posesión es nuestra. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada en estos momentos", expresó con contundencia.

River recibió otro golpazo: perdió 1-0 ante Gimnasia en La Plata y sumó su tercera derrota consecutiva

La falta de tiempo y la búsqueda de refuerzos

Lejos de buscar excusas, el Chacho fue consciente de la exigencia que implica el banco del club de Núñez. "Hay que trabajar, no estamos acostumbrados a esta situación. Podemos hablar de un montón de cosas, pero la realidad es que la planificación está tardando más de lo que todos pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay poco tiempo y poco margen: hay que ganar y ganar mucho", enfatizó.

En ese sentido, Coudet reconoció las dificultades para plasmar su idea táctica en el campo de juego: "Es una de las situaciones más difíciles a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Es tiempo y trabajo", confesó.

Además, fue claro respecto a la conformación del plantel y la necesidad de incorporar piezas en el mercado: "Necesitamos tres o cuatro jugadores más donde hoy tenemos juveniles. Los juveniles en situaciones de otro tipo son los que más ayudan, pero también llevan un proceso".

Bajos niveles individuales y falta de cambio de ritmo

Al analizar los rendimientos individuales y la falta de puntería en los últimos metros, el entrenador remarcó qué es lo que le está faltando a su equipo en la creación de juego: "Nos está faltando la pelota filtrada, ese pase gol donde en River tenés que encontrar una jugada distinta. No está sucediendo y hay que animarse a ir por más".

Para cerrar, dejó en claro la urgencia de cambiar la pisada de inmediato: "En River hay que ganar y jugar bien, es la realidad. No tenemos los mismos niveles individuales y no hemos tenido el tiempo para que los jugadores consigan su mejor versión. Pero podemos hablar de miles de explicaciones: la realidad es que debemos empezar a ganar", sentenció.

FMZ