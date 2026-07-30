O'Higgins vs Boca, por los playoffs de la Copa Sudamericana: a qué hora es, por dónde verlo en vivo y formaciones

La Copa Sudamericana sigue su rumbo y este jueves vuelve a ser el turno de Boca. A partir de las 21:30 horas, el Xeneize visita a O'Higgins en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile, por la vuelta de los playoffs de la Gran Conquista.

El conjunto chileno intentará dar la vuelta a la eliminatoria ante su público, mientras que el club argentino buscará hacer valer la diferencia de un gol conseguida en Buenos Aires para sellar su clasificación a la ronda de los 16 mejores del certamen continental.

El partido será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán y se podrá ver en vivo a través de la señal televisiva de DSports.

Cómo llega Boca

Boca llega tras destrabar la ida gracias a una notable asistencia de Leandro Paredes que definió Miguel Merentiel. Aquel 1-0 le otorgó la ventaja parcial en la serie, aunque el margen mínimo exige concentración máxima en territorio trasandino.

Boca

No obstante, en el ámbito doméstico, el Xeneize llega rotundamente golpeado tras caer 3-0 en su visita a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura. Si bien Boca jugó con suplentes, la derrota fue tal que obligó a Rodolfo Arruabarrena a meter mano de cara a este encuentro frente a los chilenos.

Boca volverá a contar con la jerarquía de Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Sebastián Villa para sostener y poder ampliar el triunfo global.

Cómo llega O'Higgins

El Capo de Provincia viene de cerrar una correcta fase de grupos en el Grupo C, donde culminó en la segunda posición por detrás de São Paulo. En el choque de ida disputado en La Bombonera, resistió los embates locales durante gran parte del primer tiempo e incluso inquietó con remates de Martín Sarrafiore.

O'Higgins

Con la caída 1-0 sufrida en Buenos Aires, los dirigidos por Lucas Bovaglio necesitan una victoria por dos o más goles para clasificar de manera directa, o ganar por la mínima para forzar la definición por penales.

Para esta revancha, el cuadro de Rancagua deposita sus esperanzas ofensivas en la lucidez de Bryan Rabello en el armado y en la capacidad goleadora del atacante Arnaldo Castillo.

O'Higgins vs Boca: las posibles formaciones

O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ