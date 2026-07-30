Boca busca goleador pero los millones complican la compra: descartaron a Passerini y continúan la búsqueda

A pocas horas de afrontar su compromiso frente a O'Higgins, la dirigencia del Boca decidió dar marcha atrás en sus gestiones por incorporar al atacante Lucas Passerini.

La postura de la institución de la Ribera se endureció al tropezar con las elevadas pretensiones económicas de Belgrano, que tasó al jugador de 32 años en una cifra cercana a los cinco millones de dólares. Con este panorama, el delantero continuará vistiendo la camiseta del conjunto celeste, mientras en Brandsen 805 evalúan alternativas.

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Cuestionamientos de los hinchas y números en baja

El nombre del artillero formoseño había generado debate y división de opiniones entre los simpatizantes boquenses en los últimos días. El principal argumento de la crítica popular radicaba en su sequía goleadora durante el último Torneo Apertura, certamen en el que no logró convertir en 14 presentaciones. Sin embargo, su balance global en el año incluía una conquista por la Copa Argentina y un registro destacado de seis asistencias en el torneo local.

Lucas Passerini

La lista de los nueve que ya fueron descartados

Con la baja de Passerini, el club auriazul suma su tercer intento fallido en el mercado de pases por un centrodelantero ante exigencias financieras consideradas imposibles de afrontar.

En el caso de Luciano Gondou, el CSKA de Moscú se plantó en la cláusula de 15 millones de dólares para dejarlo salir. En cuando a David Romero,Tigre exigió ocho millones de dólares además de los pases de Jabes Saralegui y Kevin Zenón. Y, por Lucas Passerini, Belgrano pidió cinco millones de dólares, una cifra descartada por la secretaría técnica.

La urgencia por la lesión de Adam Bareiro y el plan B

Pese a los reiterados obstáculos económicos, el Consejo de Fútbol mantiene como prioridad absoluta la contratación de un hombre de área que pueda ocupar el vacío ofensivo generado por Adam Bareiro. El delantero arrastra una dolencia física compleja cuya recuperación no tiene plazos ciertos, e incluso no se descarta que deba pasar por el quirófano en el corto plazo.

En medio de los sondeos por Passerini, la directiva aprovechó el diálogo con la entidad cordobesa para indagar por las condiciones de Nicolás "Uvita" Fernández, otro de los nombres sobre la mesa que registra cinco tantos y cuatro asistencias en el semestre, mientras se define al próximo apuntado para reforzar el ataque.

BP