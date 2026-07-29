La Fórmula 1 no se resigna a perder fechas del campeonato por el conflicto entre Irán e Israel, que provocó en abril las cancelaciones de Bahrein y Arabia Saudí y tras negociar con los organizadores del GP de Bahrein y las autoridades del circuito de Sepang acordaron reubicarlo en el calendario.

F1 en Malasia

La carrera será del 2 al 4 de octubre entre Azerbaiyán (24 al 26 de septiembre) y Singapur (9 al 11 de octubre), los costos correrán por cuenta de Bahrein y el GP se llamará F1 Gulf Air Bahrein Grand Prix in Malasya (Gulf Air, partner de la F1).

Por qué Sepang

Por su ubicación estratégica y porque cuenta con la calificación FIA Grado 1, que exige la Federación Internacional de Automovilismo para eventos de Fórmula 1. El circuito se encuentra en Malasia, un país petrolero del sudeste asiático, sede de Petronas (patrocinador principal y socio comercial de Mercedes) por lo que también es conocido como Petronas International Sepang Circuit.

Max Verstappen en Malasia

Está cerca del aeropuerto de Kuala Lumpur (capital de Malasia) a 1 hora de avión de Singapur, país con el que comparte frontera y está unido por dos puentes, lo que garantiza el acceso por tierra, en una ubicación inmejorable desde el punto de vista logístico. Sepang, que fue parte del calendario de la Fórmula 1 (1999 a 2017) es la piedra angular del Motorsport en el Sudeste Asiático y sede de varias categorías: Moto GP, Super Serie GT, Asian Le Mans Series, 1000 km de Sepang y en 2026, F1.

Plan de contingencia

El conflicto Irán-Israel que involucró países como Bahrein, Arabia, Azerbaiyán y mantuvo cerrados los aeropuertos de Qatar y Abu Dhabi, podría comprometer las fechas de los GP de Fórmula 1 en Qatar y Abu Dhabi por lo que la FIA ya está considerando circuitos alternativos para no suspender carreras. El plan de contingencia contempla la incorporación de circuitos que no están en el calendario, algunos que lo estarán e incluso fechas dobles (una carrera el sábado y otra el domingo) aunque esta última opción parece poco probable. Entre los circuitos están los de Portimao (Portugal, sede de MotoGP), Istambul Park (Estambul, Turquía) que estará en el calendario de F1 en 2027 y 2028, Indianápolis (USA) e Imola (Italia).

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El circuito

El circuito de Sepang diseñado por el famoso arquitecto Herman Tilke, autor de casi todos los circuitos modernos de la F1 fue inaugurado en 1997 y posee instalaciones de última generación con una característica única: dos enormes tribunas con vista panorámica denominadas ‘torres gemelas’. El trazado de 5,5 kilómetros es una combinación de rectas largas y curvas amplias (15 en total) muy veloces, con velocidades que estarán por encima de los 330 km/h, todo un desafío para los pilotos. Juan Pablo Montoya (ex F1) dijo de Sepang “Es increíble, impresionante, es mi circuito favorito. …Tienes que ser especialmente valiente para ser rápido allí”.

Trazado del GP Malasia

Max Verstappen fue el último ganador del GP de Malasia en 2017. El piloto corrió con un Red Bull-Renault V6 turbo híbrido y compartió el podio con Lewis Hamilton, que corría para Mercedes (2°) y Daniel Ricciardo, su compañero en Red Bull (3°). Sebastian Vettel fue el que más ganó, 4 veces y Lewis Hamilton logró un record de 5 podios. También ganaron en Sepang Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ralf Schumacher, Kimi Räkkönen, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella y Jenson Button.





