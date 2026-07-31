Con el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana ya definido, River ya conoce a su próximo rival: Independiente Santa Fe, un histórico del fútbol colombiano que llega golpeado tras su experiencia en la Copa Libertadores, pero revitalizado luego de reponerse en los playoffs de la Gran Conquista.

El Cardenal comenzó la temporada internacional disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde le tocó integrar el Grupo E junto a Peñarol, Platense y Corinthians.

Independiente Santa Fe

A pesar de haber dado batalla y cosechar 8 puntos, la irregularidad en condición de visitante le terminó pasando factura. Santa Fe finalizó en la tercera posición de la zona, quedando sin chances de avanzar en la máxima competición pero obteniendo el premio de consolación: disputar los playoffs de la Sudamericana.

Para meterse de lleno entre los 16 mejores de la Sudamericana, el elenco dirigido por el uruguayo Pablo Repetto debió medirse frente a Caracas de Venezuela en la llave de 16avos. En una serie pareja y física, Santa Fe impuso su jerarquía en los momentos clave, logró destrabar la eliminatoria y selló su clasificación para quedar emparejado definitivamente en el cruce de octavos frente al Millonario.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final entre River e Independiente Santa Fe?

Debido a que Independiente disputó los playoffs, River tiene una pequeña ventaja: la serie arrancará en Colombia y se definirá en Buenos Aires durante el mes de agosto.

River Plate

El partido de ida se disputará entre el 11 y el 13 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, mientras que la revancha tendrá lugar la semana siguiente, del 18 al 20 de agosto, en el Estadio Monumental.

El historial entre River e Independiente Santa Fe

El registro entre River e Independiente Santa Fe favorece con claridad al equipo argentino. Sobre un total de 7 partidos oficiales disputados, el Millonario marcha invicto con 3 victorias y 4 empates, mientras que el conjunto de Bogotá jamás pudo conseguir un triunfo.

En la Copa Libertadores 1967 igualaron 2-2 en Bogotá y River goleó 4-0 en Buenos Aires. Años más tarde, por la Recopa Sudamericana 2016, tras empatar 0-0 en Colombia, la Banda se impuso 2-1 en el Monumental para consagrarse campeón.

En la Copa Libertadores 2018, River venció 1-0 como visitante y empataron 0-0 en la vuelta en Núñez. Finalmente, en la Copa Libertadores 2021, igualaron 0-0 en Asunción y se dio una de las jornadas más memorables del fútbol: triunfo de River por 2-1 en el Monumental con Enzo Pérez ocupando el arco durante los 90 minutos a raíz de un brote masivo de Covid en el plantel.

La vez que Enzo Pérez hizo historia en River

FMZ