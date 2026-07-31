Boca logró el objetivo de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras una dramática tanda de penales ante O'Higgins en Rancagua, pero el análisis de Rodolfo Arruabarrena estuvo lejos de los festejos.

En conferencia de prensa, el director técnico Xeneize fue sumamente realista, asumió la floja actuación de sus dirigidos y lanzó un mensaje claro de cara al futuro.

Sufriendo, Boca clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana: perdió el partido, pero le ganó a O'Higgins en los penales

"El rival fue superior y de esta manera serán pocas las victorias"

Sin pelos en la lengua, el DT xeneize reconoció el flojo desarrollo que tuvo el equipo durante los noventa minutos en Chile: "Nosotros teníamos que pasar. No me gustó la manera, hemos sufrido el partido. A lo último empezamos a tener ocasiones, pero el rival fue superior", afirmó.

En la misma línea, remarcó la importancia del resultado por el contexto del plantel, pero advirtió sobre el nivel mostrado: "Nuestro objetivo era ganar por el momento y la situación, por todo lo que venimos acumulando hace meses. Somos autocríticos: sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir".

Analizando las falencias futbolísticas del cruce en Rancagua, el Vasco detalló: "Hemos estado imprecisos, erráticos, no nos animamos a jugar y el rival tuvo el dominio del partido. En los penales se decantó por nuestra parte. Necesitamos mejorar mucho y más trabajo. No estamos contentos por la actuación y los jugadores tampoco".

Asimismo, el entrenador hizo hincapié en la responsabilidad que demanda vestir la camiseta azul y oro: "Tengo buenos jugadores. Obviamente hay cuestiones animícas y tenemos que salir de estas situaciones: la historia y la camiseta nos lo imponen. Este pasaje nos tendría que dar confianza, pero hay que ser autocríticos: así no podemos. Podemos hablar, pero hay que demostrar".

O´Higgins 1 (3) - 0 (4) Boca

Sobre el final de su intervención, Arruabarrena se refirió al armado del plantel y a las gestiones que lleva adelante la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme: "Sobre el mercado de pases, estamos viendo si Adam Bareiro tiene un proceso de recuperación más largo y, de ser así, ir a buscar un 9. Sé que el presidente y el club lo están intentando".

Boca ya dio el paso a los octavos de final, donde se medirá ante Deportivo Recoleta de Paraguay, pero el cuerpo técnico ya piensa en dar vuelta la página rápidamente: "No pasar hoy hubiese sido un palo muy duro. Ahora a descansar y a pensar en el partido de Liga. Nos gusta ganar, pero no de esta manera", cerró.

FMZ